"Я с ним до конца": Трамп накануне выборов в Венгрии поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии

Президент США Дональд Трамп обратился к венгерскому населению с призывом поддержать Виктора Орбана и его партию на предстоящих парламентских выборах. Американский лидер отметил, что он имеет общие приоритеты с действующим премьером Венгрии.

Выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года. Свое заявление Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

По его словам, венгерский народ должен поддержать действующего главу правительства Виктора Орбана.

Трамп также отметил, что имеет общие с Орбаном ценности. Президент США подчеркнул, что лидер партии "Фидес" является "мощным лидером с проверенным опытом", который неутомимо борется за свою страну. В частности, он отметил действия Орбана, направленные на защиту границ Венгрии, остановку нелегальной иммиграции и обеспечение "закона и порядка", как это якобы делает администрация Трампа в США.

Отдельно американский президент упомянул развитие экономических отношений между двумя государствами, которое произошло во времена работы Орбана во главе венгерского правительства.

"Венгрия! Выходи и голосуй за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель... Он никогда не подведет великий народ Венгрии. Я с ним до конца!" — резюмировал Трамп.

Напомним, что в последнее время вышли две скандальные публикации в западных СМИ, которые касались связей действующего венгерского правительства с Кремлем. Сначала The Washington Post сообщило, что агенты РФ предложили провести инсценированное покушение на Виктора Орбана, чтобы мотивировать его сторонников прийти на выборы.

Впоследствии Politico опубликовало информацию о том, что страны ЕС ограничивают доступ Венгрии к обсуждению "конфиденциальных материалов", поскольку опасаются, что Будапешт может "сливать" информацию россиянам.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил о том, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада.