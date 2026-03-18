Орбан заявил, что не считает Путина агрессором: обвинил Запад в начале войны (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада.

По словам главы венгерского правительства, Запад решил изменить статус Украины. Об этом он сказал в интервью GB News.

У Орбана спросили, не считает ли он Путина агрессором, ведь тот отдал приказ пересечь границу, обвинен во многих военных преступлениях.

"Нет, я так не считаю. Есть серьезная дискуссия о том, как началась эта война. С точки зрения международного права, безусловно, это агрессия России против Украины. Но вопрос в том, почему мы, на Западе, решили изменить статус Украины", — заявил Орбан.

По его словам, 20 лет до этого Украина якобы имела статус "буферной зоны". А потом на Западе решили принимать идею о возможном вступлении в НАТО и Евросоюз.

"Россия сразу дала понять: если НАТО приблизится к ее границам, это приведет к войне. Мы проигнорировали это. Мы фактически изменили систему безопасности Европы без согласия России, и она ответила войной. Вот как я это понимаю", — подчеркнул венгерский премьер-министр.

Орбан заявил, что в Венгрии не любят Зеленского

По словам главы правительства Будапешта, венгры не считают Зеленского героем и готовы говорить об этом. По словам Орбана, есть несколько причин для этого:

Зеленский якобы шантажирует венгров, требуя прекратить покупку дешевой российской нефти, что противоречит интересам Будапешта;

Зеленский якобы хочет получить больше денег от Европейского союза, в частности, от Венгрии, а правительство Орбана не хочет присылать больше средств Украине;

Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в ЕС, тогда как венгры якобы не хотят этого. По словам Орбана, в Будапеште считают, что между ЕС должны быть хорошие отношения, возможно, стратегическое партнерство, но не членство.

Ключевая претензия Орбана к Зеленскому заключается в том, что тот якобы хочет, чтобы европейские страны признали войну "их войной".

"Мы единственная страна в Европе, которая готова говорить об этом открыто, независимо от того, каким героем представляют его западные СМИ или внутри страны", — утверждает венгерский премьер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Виктор Орбан делает все то же, что и российский диктатор Владимир Путин, за исключением прямых ударов дронами и ракетами и вторжения своей армии на территорию Украины.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан записал ролик в котором звонил своей семье, а в подписи отметил, что украинцы якобы угрожают и ему самому и его семье. Все эти события происходят на фоне предвыборной кампании в Венгрии. 12 апреля там пройдут парламентские выборы. Опросы показывают, что партия Орбана теряет позиции среди избирателей.