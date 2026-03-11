Виктор Орбан пожаловался, что "украинцы угрожают его семье" (видео)

Премьер-министр Венгрии опубликовал видео на котором он якобы звонит своим детям, а потом жалуется, что украинцы якобы им угрожают. Примечательно, но Орбан позвонил только трем из пяти своих отпрысков.

Ролик был опубликован в Instagram и Facebook, но не в Х. Сначала Виктор Орбан звонит своим детям, сидя за столом. Причем набирает только трех из пятерых и только дочек. Ролик подписан: "Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но всему есть свой предел!"

"Послушай, ты, наверное, увидишь потом в новостях, что украинцы тут пригрозили теперь уже не только мне, но и вам. Детям и внукам. Так что я звоню только для того, чтобы ты не пугалась! Если что-то не так или ты что-то увидишь — скажи. Я думаю, это нужно воспринимать всерьез, но нельзя пугаться", - говорит Орбан в беседе с одной из своих дочек и просит ее присмотреть за внучкой, чтобы "она не испугалась и чтобы с ней ничего не случилось".

Відео дня

Потом Виктор Орбан дает комментарий на камеру, заявив, что в такие моменты семья собирается вместе, и с ними все хорошо.

"Я попросил всех отнестись к этому серьезно, но не пугаться. И, я думаю, они не испугались, хотя это, конечно, необычно в нашей жизни. Но мы потом придумаем, как к этому приспособиться. У моей жены в этом наверняка будет ключевая роль", - заявил Орбан.

Как именно ему угрожали и кто это был – он не сообщил.

Семья Виктора Орбана – что известно

Орбан женился на юристке Анико Леваи в 1986 году, у них пятеро детей. Их старшая дочь Рахель замужем за предпринимателем Иштваном Тиборчем, чью компанию Elios обвинили в получении несправедливых преимуществ при победе в государственных тендерах. У пары трое детей.

Виктор Орбан со своей семьей у Папы Римского Фото: Соцсети

Гаспар был футболистом, потом военным, в настоящее время является священником. Он утверждал, что слышал голос Бога и был свидетелем чудесных исцелений.

Третий ребенок Орбана – Сара, - также замужем и у нее трое детей. Две младшие дочери – Роза и Флора, как известно, не замужем.

В телефонном звонке Орбан упоминает Розу, Флору и, видимо, Рахель, так как упоминает имя одной из ее дочек – Ализ.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, зачем венгерский премьер слепил врага из Украины и что изменится после выборов.

А венгерский оппозиционный деятель и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что команда действующего премьера Виктора Орбана привлекла работников российского ГРУ к грядущим выборам. Политик называет эти действия Кремля "внешним вмешательством".