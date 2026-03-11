Віктор Орбан поскаржився, що "українці погрожують його родині" (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини опублікував відео, на якому він нібито телефонує своїм дітям, а потім скаржиться, що українці нібито їм погрожують. Примітно, але Орбан зателефонував тільки трьом із п'яти своїх нащадків.

Ролик був опублікований в Instagram і Facebook, але не в Х. Спочатку Віктор Орбан телефонує своїм дітям, сидячи за столом. Причому набирає тільки трьох із п'ятьох і тільки дочок. Ролик підписаний: "Українці вже погрожують моїй сім'ї, дітям і онукам. Все добре, але всьому є своя межа!"

"Послухай, ти, напевно, побачиш потім у новинах, що українці тут пригрозили тепер уже не тільки мені, а й вам. Дітям і онукам. Тож я дзвоню тільки для того, щоб ти не лякалася! Якщо щось не так або ти щось побачиш — скажи. Я думаю, це потрібно сприймати всерйоз, але не можна лякатися", — каже Орбан у розмові з однією зі своїх доньок і просить її наглянути за онукою, щоб "вона не злякалася і щоб із нею нічого не сталося".

Потім Віктор Орбан дає коментар на камеру, заявивши, що в такі моменти сім'я збирається разом, і з ними все добре.

"Я попросив усіх поставитися до цього серйозно, але не лякатися. І, я думаю, вони не злякалися, хоча це, звичайно, незвично в нашому житті. Але ми потім придумаємо, як до цього пристосуватися. У моєї дружини в цьому напевно буде ключова роль", — заявив Орбан.

Як саме йому погрожували і хто це був — він не повідомив.

Сім'я Віктора Орбана — що відомо

Орбан одружився з юристкою Аніко Леваї 1986 року, у них п'ятеро дітей. Їхня старша дочка Рахель одружена з підприємцем Іштваном Тіборчем, чию компанію Elios звинуватили в отриманні несправедливих переваг під час перемоги в державних тендерах. У пари троє дітей.

Віктор Орбан зі своєю сім'єю у Папи Римського Фото: Соцсети

Гаспар був футболістом, потім військовим, нині є священиком. Він стверджував, що чув голос Бога і був свідком чудесних зцілень.

Третя дитина Орбана — Сара, — також заміжня і в неї троє дітей. Дві молодші доньки — Роза і Флора, як відомо, незаміжні.

У телефонному дзвінку Орбан згадує Розу, Флору і, мабуть, Рахель, оскільки згадує ім'я однієї з її дочок — Аліз.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, навіщо угорський прем'єр зліпив ворога з України і що зміниться після виборів.

А угорський опозиційний діяч і лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда чинного прем'єра Віктора Орбана залучила працівників російського ГРУ до прийдешніх виборів. Політик називає ці дії Кремля "зовнішнім втручанням".