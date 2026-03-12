"Они друзья": Зеленский приравнял Орбана к Путину (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает все то же самое, что и российский диктатор Владимир Путин, за исключением прямых ударов дронами и ракетами и вторжения своей армии на территорию Украины.

Конфликт между Украиной и Венгрией гораздо шире, чем личная неприязнь украинского президента и Орбана, заявил в интервью Politico Владимир Зеленский.

"Он (Орбан, — ред.) стоит на стороне российского лидера и делает то же самое: блокирует все для Украины. Только одного он сегодня не делает: не атакует ракетами и дронами нашу территорию и не отправляет военных. Он блокирует деньги, оружие, наш путь в ЕС, распространяет российские нарративы", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что венгры еще в начале полномасштабного вторжения четко заявили, что не будут поддерживать Украину.

"Потому что у них есть настоящие друзья в России. Они друзья, стратегические партнеры. Это важно для них, поэтому они блокировали все это. Вот почему это не личное. Дело не в личном. Дело в жизнях украинцев, в безопасности Украины и Европы", — пояснил Зеленский.

Президент Украины отнес к союзникам России:

Северную Корею;

белорусский режим;

Китай;

Виктора Орбана и его правительство.

В то же время Зеленский рассказал, что пытался встретиться с Орбаном лично и даже привлекал к этому процессу премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Я пригласил его (Орбана, — ред.), а он сказал: "Да, нам нужно назначить дату", а потом исчез. Я сказал словацкому премьеру, что мы можем встретиться в двустороннем формате или в трехстороннем", — рассказал Зеленский.

Напомним, 11 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Владимира Зеленского во лжи из-за приезда венгерской "делегации" в Украину.

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС.