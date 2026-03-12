"Вони друзі": Зеленський прирівняв Орбана до Путіна (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить все те саме, що й російський диктатор Володимир Путін, за виключеням прямих ударів дронами і ракетами та вторгнення своєї армії на територію України.

Конфлікт між Україною та Угорщиною набагато ширший, ніж особиста неприязнь українського президента та Орбана, заявив в інтерв'ю Politico Володимир Зеленський.

"Він (Орбан, — ред.) стоїть на стороні російського лідера і робить те саме: блокує все для України. Тільки одного він сьогодні не робить: не атакує ракетами і дронами нашу територію і не відправляє військових. Він блокує гроші, зброю, наш шлях до ЄС, поширює російські наративи", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що угорці ще на початку повномасштабного вторгнення чітко заявили, що не будуть підтримувати Україну.

"Тому що у них є справжні друзі в Росії. Вони друзі, стратегічні партнери. Це важливо для них, тому вони блокували все це. Ось чому це не особисте. Справа не в особистому. Справа в життях українців, в безпеці України та Європи", — пояснив Зеленський.

Президент України відніс до союзників Росії:

Північну Корею;

білоруський режим;

Китай;

Віктора Орбана та його уряд.

Водночас Зеленський розповів, що намагався зустрітись з Орбаном особисто і навіть залучав до цього процесу прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Я запросив його (Орбана, — ред.), а він сказав: "Так, нам потрібно призначити дату", а потім зник. Я сказав словацькому прем’єру, що ми можемо зустрітися у двосторонньому форматі або у тристоронньому", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, 11 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Володимира Зеленського у брехні через приїзд угорської "делегації" в Україну.

10 березня парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС.