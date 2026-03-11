Приїзд угорської "делегації" в Україну: Сіярто обізвав Зеленського брехуном

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні через те, що останній заявив, що не знає, що робить на українській території так звана "делегація" на чолі з заступником міністра енергетики Угорщини Габором Чепеком.

За словами очільника угорського МЗС, Україна отримала відповідну ноту про приїзд "делегації", написав у своєму Facebook Сіярто.

"Український президент бреше. Зеленський стверджує, що не знав про приїзд угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка ж реальність? Вчора в офіційній дипломатичній ноті ми повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Чепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України", — зазначив Сіярто, оприлюднивши копію надісланої ноти.

Нота Посольства Угорщини в Україні

Він підкреслив, що українці нібито заблокували постачання нафти до Угорщини в період, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою в історії невизначеністю, а єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський маршрут.

"Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", — наголосив Сіярто.

Реакція Зеленського та МЗС України

Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про прибуття делегації від Угорщини до України, адже в угорському уряді не домовлялися з МЗС України про візит.

"Що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як, приватна поїздка", — сказав Зеленський.

Водночас журналісти видання "Бабель" отримали копію ноти, яку українсье МЗС надіслало у відповідь на ноту угорців. У документі йдеться, що Україні не підходять запропоновані угорцями терміни візиту, а МЗС України пропонує узгодити нові терміни.

Нота МЗС України Фото: Бабель

Крім того, в Офісі президента журналістам пояснили, що офіційний візит — це результат домовленості обох сторін, а не надсилання ноти.

Нагадаємо, 11 березня так звана угорська "делегація" приїхала в Україну перевіряти стан нафтопроводу "Дружба".

10 березня парламент Угорщини ухвалив резолюцію проти вступу України до ЄС.