Приезд венгерской "делегации" в Украину: Сийярто обозвал Зеленского лжецом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи из-за того, что последний заявил, что не знает, что делает на украинской территории так называемая "делегация" во главе с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Чепеком.

По словам главы венгерского МИД, Украина получила соответствующую ноту о приезде "делегации", написал в своем Facebook Сийярто.

"Украинский президент врет. Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова же реальность? Вчера в официальной дипломатической ноте мы сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Чепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", — отметил Сийярто, обнародовав копию направленной ноты.

Нота Посольства Венгрии в Украине

Он подчеркнул, что украинцы якобы заблокировали поставки нефти в Венгрию в период, когда морские перевозки нефти сталкиваются с наибольшей в истории неопределенностью, а единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской маршрут.

"Итак, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", — подчеркнул Сийярто.

Реакция Зеленского и МИД Украины

Отметим, что накануне Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о прибытии делегации от Венгрии в Украину, ведь в венгерском правительстве не договаривались с МИД Украины о визите.

"Что делает здесь делегация? Мне неизвестно. В Министерстве иностранных дел мне сказали, что, ну, приехали люди. Они охарактеризовали это как, частная поездка", — сказал Зеленский.

В то же время журналисты издания "Бабель" получили копию ноты, которую украинский МИД направил в ответ на ноту венгров. В документе говорится, что Украине не подходят предложенные венграми сроки визита, а МИД Украины предлагает согласовать новые сроки.

Нота МИД Украины Фото: Бабель

Кроме того, в Офисе президента журналистам объяснили, что официальный визит — это результат договоренности обеих сторон, а не отправка ноты.

Напомним, 11 марта так называемая венгерская "делегация" приехала в Украину проверять состояние нефтепровода "Дружба".

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС.