Венгерская делегация приехала в Украину проверять состояние "Дружбы": в МИД отреагировали

В Киев на переговоры по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба", а также с намерением проверить текущее состояние магистрали отправилась делегация из Будапешта во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком.

В ее состав вошли специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях и аналитик энергетического рынка, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в Х.

Выступая на венгерско-украинском пограничном переходе в Захони перед отъездом, Чепек заявил, что цель миссии — "твердо представлять интересы Венгрии за столом переговоров и провести содержательные переговоры с энергетическими властями Украины, послами в Киеве и представителем Европейской комиссии".

"Государственный секретарь подчеркнул, что венгерское правительство считает, что энергетическая безопасность обеспечивается за счет сохранения доступа к доступным ресурсам Востока, утверждая, что большая диверсификация поставок обеспечивает большую безопасность для венгерских домохозяйств и помогает сохранить систему защиты стоимости коммунальных услуг в стране", — говорится в заявлении.

Сам Чепек в видеообращении заявил, что перед тем, как отправиться в Украину, делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Приезд венгерской делегации: реакция украинской стороны

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии СМИ заявил, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом:

"Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена. На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, так что точно некорректно называть их "делегацией".

Ранее Чепек заявлял, что 6 марта была сформирована группа экспертов для изучения обстоятельств, связанных с трубопроводом, поскольку это основной маршрут энергоснабжения Венгрии, по которому страна ежегодно получает пять миллионов тонн российской нефти.

По его словам, он направил письмо заместителю премьер-министра Украины с просьбой либо возобновить работу трубопровода в течение трех рабочих дней, либо разрешить осмотр места происшествия и проведение экспертной оценки на подстанции "Броды".

Чепек утверждает, что Киев должен согласиться на это в соответствии со своими обязательствами перед Европейским союзом.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что располагает доказательствами, что нефтепровод функционирует, а его блокировка — политическое решение. Однако в МИД Украины это заявление опровергли.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что любой европейский лидер может лично убедиться в состоянии поврежденного участка на нефтепроводе "Дружба", а транзит российской нефти в пользу агрессора не будет осуществляться из-за опасности для украинцев и человеческих потерь.

В начале марта Европейский Союз призывал Зеленского допустить представителей блока к осмотру поврежденного нефтепровода "Дружба".