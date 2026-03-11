Угорська делегація приїхала в Україну перевіряти стан "Дружби": в МЗС відреагували

До Києва на переговори з питання відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також із наміром перевірити поточний стан магістралі вирушила делегація з Будапешта на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком.

До її складу увійшли фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у Х.

Виступаючи на угорсько-українському прикордонному переході в Захоні перед від'їздом, Чепек заявив, що мета місії — "твердо представляти інтереси Угорщини за столом переговорів і провести змістовні переговори з енергетичною владою України, послами в Києві та представником Європейської комісії".

"Державний секретар наголосив, що угорський уряд вважає, що енергетична безпека забезпечується завдяки збереженню доступу до доступних ресурсів Сходу, стверджуючи, що більша диверсифікація постачань забезпечує більшу безпеку для угорських домогосподарств і допомагає зберегти систему захисту вартості комунальних послуг у країні", — ідеться в заяві.

Сам Чепек у відеозверненні заявив, що перед тим, як вирушити в Україну, делегація провела переговори в Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Приїзд угорської делегації: реакція української сторони

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі ЗМІ заявив, що сьогодні вранці на територію України заїхала група громадян Угорщини за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом:

"Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією".

Раніше Чепек заявляв, що 6 березня було сформовано групу експертів для вивчення обставин, пов'язаних із трубопроводом, оскільки це основний маршрут енергопостачання Угорщини, яким країна щорічно отримує п'ять мільйонів тонн російської нафти.

За його словами, він надіслав листа заступнику прем'єр-міністра України з проханням або відновити роботу трубопроводу впродовж трьох робочих днів, або дозволити огляд місця події та проведення експертної оцінки на підстанції "Броди".

Чепек стверджує, що Київ має погодитися на це відповідно до своїх зобов'язань перед Європейським союзом.

Зі свого боку глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що має докази, що нафтопровід функціонує, а його блокування — політичне рішення. Однак у МЗС України цю заяву спростували.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що будь-який європейський лідер може особисто переконатися в стані пошкодженої ділянки на нафтопроводі "Дружба", а транзит російської нафти на користь агресора не здійснюватиметься через небезпеку для українців і людські втрати.

На початку березня Європейський Союз закликав Зеленського допустити представників блоку до огляду пошкодженого нафтопроводу "Дружба".