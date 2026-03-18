Орбан заявив, що не вважає Путіна агресором: звинуватив Захід у початку війни (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Захода.

За словами очільника угорського уряду, Захід вирішив змінити статус України. Про це він сказав у інтерв'ю GB News.

В Орбана запитали, чи не вважає він Путіна агресором, адже той віддав наказ перетнути кордон, звинувачений у багатьох військових злочинах.

"Ні, я так не вважаю. Є серйозна дискусія про те, як почалася ця війна. З точки зору міжнародного права, безумовно, це агресія Росії проти України. Але питання в тому, чому ми, на Заході, вирішили змінити статус України", — заявив Орбан.

За його словами, 20 років до цього Україна нібито мала статус "буферної зони". А згодом на Заході вирішили приймати ідею щодо можливого вступу до НАТО та Євросоюзу.

"Росія одразу дала зрозуміти: якщо НАТО наблизиться до її кордонів, це призведе до війни. Ми проігнорували це. Ми фактично змінили систему безпеки Європи без згоди Росії, і вона відповіла війною. Ось як я це розумію", — наголосив угорський прем'єр-міністр.

Орбан заявив, що в Угорщині не люблять Зеленського

За словами очільника уряду Будапешту, угорці не вважають Зеленського героєм і готові говорити про це. За словами Орбана, є декілька причин для цього:

Зеленський нібито шантажує угорців, вимагаючи припинити купівлю дешевої російської нафти, що протирічить інтересам Будапешту;

Зеленський нібито хоче отримати більше грошей від Європейського союзу, зокрема, від Угорщини, а уряд Орбана не хоче надсилати більше коштів Україні;

Зеленський хоче, аби Україна вступила в ЄС, тоді як угорці нібито не хочуть цього. За словами Орбана, у Будапешті вважають, що між ЄС мають бути хороші відносини, можливо, стратегічне партнерство, але не членство.

Ключова претензія Орбана до Зеленського полягає в тому, що той нібито хоче, аби європейські країни визнали війну "їхньою війною".

"Ми єдина країна в Європі, яка готова говорити про це відкрито, незалежно від того, яким героєм представляють його західні ЗМІ або всередині країни", — стверджує угорський прем'єр.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Віктор Орбан робить все те саме, що й російський диктатор Володимир Путін, за виключеням прямих ударів дронами і ракетами та вторгнення своєї армії на територію України.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан записав ролик в якому дзвонив свої родині, а в підписі зазначив, що українці нібито погрожують і йому самому і його сім'ї. Усі ці події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. 12 квітня там пройдуть парламентські вибори. Опитування показують, що партія Орбана втрачає позиції серед виборців.