Россияне предлагали Орбану инсценировать покушение и обвинить во всем Украину, — WP

Чтобы помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, большому другу России, в его предвыборной кампании, агенты РФ предложили "Переломный момент" — инсценированное покушение, призванное подстегнуть сторонников.

В преддверии решающих выборов в Венгрии в апреле подразделение российской внешней разведки (СВР) поняло, что рейтинги премьер-министра Виктора Орбана падают. А так как дружеские связи Орбана с Кремлем долгое время обеспечивали Путину стратегическую опору в НАТО и Европейском союзе, то потребовались радикальные меры, отмечает The Washington Post.

Сотрудники разведывательной службы РФ предложили стратегию "Переломный момент". Во внутреннем отчете СВР, полученном и подтвержденном европейской разведывательной службой и изученном газетой The Washington Post российские агенты предложили способ "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании" — и организовать покушение на Виктора Орбана.

"Подобный инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы", — написали оперативники в отчете, подготовленном для главного подразделения СВР.

Физических нападений на Орбана не было, его популярность снизилась из-за ухудшения экономической ситуации. Но само предположение о попытке покушения на жизнь Орбана подчеркивает, насколько высоки ставки для Москвы в венгерской политической гонке.

Нападение на Дональда Трампа во время предвыборной кампании в июле 2024 года, когда его задела пуля потенциального убийцы, привело к появлению культовых фотографий с его участием, похвале за его стойкость и быстрому росту его рейтингов, особенно среди основных сторонников.

Опросы показывают, что Орбан отстает от Петра Мадьяра, который также является консерватором и бывшим членом партии Орбана "Фидес", но ведет кампанию как борец с коррупцией и реформатор. "Большинство (52,3%) недовольны положением дел в стране. Недовольство преобладает не только в городах, но и в сельской местности (50,8%), где традиционно сильны позиции правящей партии "Фидес", — написали российские аналитики.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач не ответил на запрос о комментарии по поводу доклада СВР, предполагаемого вмешательства России в выборы или отношений премьер-министра с Москвой.

В Кремле отрицают, что СВР действовала в Венгрии. "Это еще один пример дезинформации", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. СВР отказалась от комментариев.

Стратегия Виктора Орбана – чем ему помогает Россия

В последние недели Орбан и партия "Фидес" все чаще пытаются переключить внимание венгров с экономических проблем на предполагаемые внешние угрозы безопасности.

На фоне обостряющегося противостояния из-за блокировки Венгрией кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, правительство Орбана обвинило Украину в прекращении поставок дешевой российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, — несмотря на то, что первоначально причиной остановки поставок стала российская атака, поразившая инфраструктуру трубопровода.

На прошлой неделе Орбан обвинил украинцев в подготовке физического нападения на его семью. 19 марта венгерское правительство заявило о запрете въезда на свою территорию трем гражданам Украины, утверждая, что они угрожали Венгрии, Орбану и его семье.

После того как Орбан заявил о переброске войск для защиты важнейшей энергетической инфраструктуры Венгрии от "нападения со стороны Украины", в Будапеште усилилась тревога.

"Может случиться что угодно… Я никогда не видел, чтобы "Фидес" так нервничала", — заявили западные чиновники из Будапешта.

"В правящей партии нарастает паника, и я думаю, что они могут предпринять некоторые необдуманные шаги, чтобы удержаться у власти. Россияне сделают все, чтобы удержать Орбана у власти… Они считают Венгрию частью своей сферы влияния", — сказал Андраш Телкес, бывший заместитель главы внешней разведки Венгрии.

Выборы в Венгрии – роль России

По данным европейских специалистов по безопасности, меры России по продвижению Орбана включали в себя поддерживаемую Кремлем кампанию в социальных сетях, направленную на распространение информации о том, что Орбан — единственный кандидат, способный защитить суверенитет Венгрии.

Часть поддерживаемых Кремлем версий событий передавалась через Тиграна Гарибяна, российского советника-посла в посольстве Москвы в Будапеште, который, по словам одного из европейских сотрудников службы безопасности, регулярно проводит встречи с проправительственными венгерскими журналистами, чтобы давать им задания и инструкции.

Один из европейских сотрудников службы безопасности заявил, что его ведомство было проинформировано о прибытии в Венгрию трех человек, действующих от имени российской военной разведки, подтвердив сообщение независимого венгерского издания VSquare о данной троице и подняв дополнительные вопросы о возможном вмешательстве России.

Хотя у партии "Фидес" есть собственная хорошо подготовленная пропагандистская машина, российские агенты могут быть вовлечены в планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы Москва могла поставить под сомнение честность голосования, заявил один из западных чиновников.

Венгрия Орбана – агент России в НАТО и ЕС

На протяжении многих лет правительство Орбана предоставляло Москве важную возможность следить за деликатными дискуссиями в ЕС как посредством физического доступа своих союзников в венгерском правительстве, так и посредством проникновения российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии, заявили несколько действующих и бывших европейских чиновников, в том числе Ференц Фресз, бывший глава Венгерской службы киберзащиты, который говорил о российских хакерских атаках.

Источники отмечают, что министр иностранных дел Сийярто регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

По словам чиновника, благодаря таким звонкам "на протяжении многих лет за столом переговоров на каждой встрече ЕС фактически находилась Москва".

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Сийярто совершил 16 официальных визитов в Москву, последний из которых состоялся 4 марта, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Когда Орбан впервые появился на политической арене Венгрии вскоре после распада Советского Союза, он прославился как ярый противник коммунистического режима. Во время его первого пребывания на посту премьер-министра, с июля 1998 года по май 2002 года, Венгрия вступила в НАТО — несмотря на возражения Москвы.

После своего второго избрания в 2010 году Орбан сместился в орбиту влияния Москвы, продвигая связи с Россией, а не с западными партнерами Венгрии, и отстаивая популистские традиционные ценности, в то время как Путин стремился представить себя защитником христианских ценностей от декадентской западной либеральной демократии.

"Думаю, для Орбана первоочередной задачей были деньги, — сказал Телкес, бывший заместитель главы внешней разведки. — Они заключили сделку по импорту российских энергоносителей в Венгрию. Российские энергоносители поставлялись не напрямую, а через различных посредников".

В ходе нынешней предвыборной кампании Орбан стремится позиционировать себя как кандидата за мир, представляя при этом своего оппонента Петера Мадьяра, как "марионетку Брюсселя", который втянет Венгрию в войну на стороне Украины. В воскресенье оба кандидата провели конкурирующие митинги, которые собрали сотни тысяч человек, и обе стороны заявили, что их собрания были "самыми масштабными за всю историю".

Напомним, ранее глава венгерского правительства заявил, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада.

Также Виктор Орбан жаловался, что его семье якобы угрожают из Украины.