Венгрия запретила въезд Карасю и еще двум украинцам из-за "угроз Орбану"

Правительство Венгрии решило запретить возможность въезда в Украину и Шенгенскую зону трем украинцам.

Причиной стали якобы угрозы, которые звучали в адрес лидера венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом заявил глава канцелярии Орбана Гергей Гуяш, передает 24hu.

Также причиной стали якобы угрозы украинцев относительно вторжения Украины в Венгрию, а также угрозы семье Орбана, однако 24hu уточняет, что последнее заявление было отредактировано и распространено правительственными СМИ Будапешта. На самом деле угроз семье венгерского премьера не было.

Запрет касается генерал-лейтенанта Григория Омельченко, украинского военного Евгения Карася, которого чиновник назвал лидером "неонацистской группы C14", и политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Так, Омельченко якобы угрожал "убить" Орбана, а также советовал "подумать о детях и внуках". Тизенхаузен в свою очередь обсуждал возможность введения украинской армии в Венгрию.

Зато относительно Карася — Гуяш заявил, что тот факт, что тот якобы возглавляет неонацистскую группу (вероятно, речь идет об организации "С14" — ред.) достаточен для запрета, однако украинский военнослужащий якобы также угрожал Орбану.

Гуяш пожаловался на "проукраинскую" Meta

Отдельно глава канцелярии Орбана заявил о цензуре в Facebook, которую правительство считает недопустимой. По его словам, алгоритмы настроены таким образом, чтобы посты были выгодны для партии "Тиса", которая является конкуренткой правящей партии "Фидес", а местные работники Meta якобы являются "наиболее проукраинскими".

Зато доклад о якобы поддержке Украиной партии "Тиса" уже был рассмотрен Комитетом нацбезопасности парламента, но обнародован отчет будет в течение 10-14 дней, пообещал Гуяш.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил о том, что не считает кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. По его словам, вторжение в Украину было ответом на действия Запада.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан записал ролик в котором звонил своей семье, а в подписи отметил, что украинцы якобы угрожают и ему самому и его семье. Все эти события происходят на фоне предвыборной кампании в Венгрии. 12 апреля там пройдут парламентские выборы. Опросы показывают, что партия Орбана теряет позиции среди избирателей.

28 августа 2025 года Венгрия запретила командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадьяру" Бровди въезд в страну, объяснив это его причастностью к "атаке на нефтепровод Дружба" в России.

Сам Бровди резко отреагировал на ограничения, заявив, что "санкции Венгрии ничего не стоят".