Угорщина заборонила в'їзд Карасю та ще двом українцям через "погрози Орбану"

Уряд Угорщини вирішив заборонити можливість в'їзду до України та Шенгенської зони трьом українцям.

Причиною стали нібито погрози, які лунали на адресу лідера угорського уряду Віктора Орбана. Про це заявив голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш, передає 24hu.

Також причиною стали нібито погрози українців щодо вторгнення України в Угорщину, а також погроз родині Орбана, однак 24hu уточнює, що остання заява була відредагована та розповсюджена урядовими ЗМІ Будапешта. Насправді погроз родині угорського прем'єра не було.

Заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером "неонацистської групи C14", та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

Так, Омельченко нібито погрожував "вбити" Орбана, а також радив "подумати про дітей та онуків". Тізенхаузен своєю чергою обговорював можливість введення української армії до Угорщини.

Натомість щодо Карася — Гуяш заявив, що той факт, що той нібито очолює неонацистську групу (ймовірно, йдеться про організацію "С14" — ред.) достатній для заборони, однак український військовослужбовець нібито також погрожував Орбану.

Гуяш поскаржився на "проукраїнську" Meta

Окремо голова канцелярії Орбана заявив про цензуру в Facebook, яку уряд вважає неприпустимою. За його словами, алгоритми налаштовані таким чином, аби пости були вигідні для партії "Тиса", яка є конкуренткою провладній партії "Фідес", а місцеві працівники Meta нібито є "найбільш проукраїнськими".

Натомість доповідь щодо нібито підтримки Україною партії "Тиса" вже була розглянута Комітетом нацбезпеки парламенту, але оприлюднено звіт буде впродовж 10-14 днів, пообіцяв Гуяш.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан заявив про те, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Захода.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан записав ролик в якому дзвонив свої родині, а в підписі зазначив, що українці нібито погрожують і йому самому і його сім'ї. Усі ці події відбуваються на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. 12 квітня там пройдуть парламентські вибори. Опитування показують, що партія Орбана втрачає позиції серед виборців.

28 серпня 2025 року Угорщина заборонила командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді в’їзд до країни, пояснивши це його причетністю до "атаки на нафтопровід Дружба" у Росії.

Сам Бровді різко відреагував на обмеження, заявивши, що "санкції Угорщини нічого не варті".