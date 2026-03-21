Росіяни пропонували Орбану інсценувати замах і звинуватити в усьому Україну, — WP

Щоб допомогти прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, великому другові Росії, у його передвиборчій кампанії, агенти РФ запропонували "Переломний момент" — інсценований замах, покликаний підстьобнути прихильників.

Напередодні вирішальних виборів в Угорщині у квітні підрозділ російської зовнішньої розвідки (СЗР) зрозумів, що рейтинги прем'єр-міністра Віктора Орбана падають. А оскільки дружні зв'язки Орбана з Кремлем довгий час забезпечували Путіну стратегічну опору в НАТО і Європейському союзі, то потрібні були радикальні заходи, зазначає The Washington Post.

Співробітники розвідувальної служби РФ запропонували стратегію "Переломний момент". У внутрішньому звіті СЗР, отриманому і підтвердженому європейською розвідувальною службою та вивченому газетою The Washington Post, російські агенти запропонували спосіб "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії" — і організувати замах на Віктора Орбана.

Відео дня

"Подібний інцидент змістить сприйняття кампанії з раціональної сфери соціально-економічних питань в емоційну, де ключовими темами стануть державна безпека, стабільність і захист політичної системи", — написали оперативники у звіті, підготовленому для головного підрозділу СЗР.

Фізичних нападів на Орбана не було, його популярність знизилася через погіршення економічної ситуації. Але саме припущення про спробу замаху на життя Орбана підкреслює, наскільки високі ставки для Москви в угорських політичних перегонах.

Напад на Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії в липні 2024 року, коли його зачепила куля потенційного вбивці, призвів до появи культових фотографій з його участю, похвали за його стійкість і швидкого зростання його рейтингів, особливо серед основних прихильників.

Опитування показують, що Орбан відстає від Петра Мадьяра, який також є консерватором і колишнім членом партії Орбана "Фідес", але веде кампанію як борець із корупцією та реформатор. "Більшість (52,3%) незадоволені станом справ у країні. Невдоволення переважає не тільки в містах, а й у сільській місцевості (50,8%), де традиційно сильні позиції правлячої партії "Фідес", — написали російські аналітики.

Прессекретар Орбана Золтан Ковач не відповів на запит про коментарі з приводу доповіді СЗР, передбачуваного втручання Росії у вибори або відносин прем'єр-міністра з Москвою.

У Кремлі заперечують, що СЗР діяла в Угорщині. "Це ще один приклад дезінформації", — заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. СЗР відмовилася від коментарів.

Стратегія Віктора Орбана — чим йому допомагає Росія

Останніми тижнями Орбан і партія "Фідес" дедалі частіше намагаються переключити увагу угорців з економічних проблем на ймовірні зовнішні загрози безпеці.

На тлі загострення протистояння через блокування Угорщиною кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, уряд Орбана звинуватив Україну в припиненні постачань дешевої російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", який проходить через територію України, — незважаючи на те, що спочатку причиною припинення постачань стала російська атака, яка вразила інфраструктуру трубопроводу.

Минулого тижня Орбан звинуватив українців у підготовці фізичного нападу на його сім'ю. 19 березня угорський уряд заявив про заборону в'їзду на свою територію трьом громадянам України, стверджуючи, що вони погрожували Угорщині, Орбану та його родині.

Після того як Орбан заявив про перекидання військ для захисту найважливішої енергетичної інфраструктури Угорщини від "нападу з боку України", у Будапешті посилилася тривога.

"Може статися що завгодно... Я ніколи не бачив, щоб "Фідес" так нервувала", — заявили західні чиновники з Будапешта.

"У правлячій партії наростає паніка, і я думаю, що вони можуть зробити деякі необдумані кроки, щоб утриматися при владі. Росіяни зроблять усе, щоб утримати Орбана при владі... Вони вважають Угорщину частиною своєї сфери впливу", — сказав Андраш Телкес, колишній заступник голови зовнішньої розвідки Угорщини.

Вибори в Угорщині — роль Росії

За даними європейських фахівців із безпеки, заходи Росії з просування Орбана включали підтримувану Кремлем кампанію в соціальних мережах, спрямовану на поширення інформації про те, що Орбан — єдиний кандидат, здатний захистити суверенітет Угорщини.

Частину підтримуваних Кремлем версій подій передавали через Тиграна Гаріб'яна, російського радника-посла в посольстві Москви в Будапешті, який, за словами одного з європейських співробітників служби безпеки, регулярно проводить зустрічі з проурядовими угорськими журналістами, щоб давати їм завдання та інструкції.

Один із європейських співробітників служби безпеки заявив, що його відомство поінформували про прибуття в Угорщину трьох осіб, які діють від імені російської військової розвідки, підтвердивши повідомлення незалежного угорського видання VSquare про цю трійцю та порушивши додаткові запитання про можливе втручання Росії.

Хоча партія "Фідес" має власну добре підготовлену пропагандистську машину, російські агенти можуть бути залучені до планування дій на випадок непередбачених обставин, щоб Москва могла поставити під сумнів чесність голосування, заявив один із західних чиновників.

Угорщина Орбана — агент Росії в НАТО і ЄС

Протягом багатьох років уряд Орбана надавав Москві важливу можливість стежити за делікатними дискусіями в ЄС як за допомогою фізичного доступу своїх союзників в угорському уряді, так і за допомогою проникнення російських хакерів у комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини, заявили кілька чинних і колишніх європейських чиновників, зокрема Ференц Фресз, колишній глава Угорської служби кіберзахисту, який говорив про російські хакерські атаки.

Джерела зазначають, що міністр закордонних справ Сійярто регулярно дзвонив своєму російському колезі Сергію Лаврову під час перерв на засіданнях ЄС, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювали" і можливі рішення.

За словами чиновника, завдяки таким дзвінкам "протягом багатьох років за столом переговорів на кожній зустрічі ЄС фактично перебувала Москва".

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Сіярто здійснив 16 офіційних візитів до Москви, останній з яких відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

Коли Орбан вперше з'явився на політичній арені Угорщини незабаром після розпаду Радянського Союзу, він прославився як затятий противник комуністичного режиму. Під час його першого перебування на посаді прем'єр-міністра, з липня 1998 року по травень 2002 року, Угорщина вступила в НАТО — незважаючи на заперечення Москви.

Після свого другого обрання 2010 року Орбан змістився в орбіту впливу Москви, просуваючи зв'язки з Росією, а не із західними партнерами Угорщини, і обстоюючи популістські традиційні цінності, тоді як Путін прагнув представити себе захисником християнських цінностей від декадентської західної ліберальної демократії.

"Думаю, для Орбана першочерговим завданням були гроші, — сказав Телкес, колишній заступник голови зовнішньої розвідки. — Вони уклали угоду з імпорту російських енергоносіїв в Угорщину. Російські енергоносії поставлялися не безпосередньо, а через різних посередників".

Під час нинішньої передвиборчої кампанії Орбан прагне позиціонувати себе як кандидата за мир, представляючи при цьому свого опонента Петера Мадьяра, як "маріонетку Брюсселя", який втягне Угорщину у війну на боці України. У неділю обидва кандидати провели конкуруючі мітинги, які зібрали сотні тисяч людей, і обидві сторони заявили, що їхні зібрання були "наймасштабнішими за всю історію".

Нагадаємо, раніше глава угорського уряду заявив, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Заходу.

Також Віктор Орбан скаржився, що його родині нібито погрожують з України.