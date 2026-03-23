ЕС исключает Венгрию из обсуждений из-за угрозы "слива" информации россиянам, — Politico

Страны Евросоюза ограничивают доступ Венгрии к обсуждению "конфиденциальных материалов", поскольку опасаются, что Будапешт может "сливать" информацию россиянам.

ЕС организует более узкие форматы заседаний вместо совещаний со всеми государствами блока, чтобы венгерские власти не знали подробностей, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

"В общем, именно не слишком лояльные государства-члены являются главной причиной того, что большинство соответствующей европейской дипломатии сейчас происходит в различных меньших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF и т.д.", — рассказал один из источников издания.

Отмечается, что цифры указаны после букв — это количество государств, которые считаются лидерами в этой группе. Например, NB8 — это восемь стран Северной Европы и Балтии.

В то же время один из дипломатов отметил, что в свете новых обвинений Венгрии в сливе информации России, ЕС может засекретить часть информации и документов. А бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис вспомнил, как накануне важного саммита НАТО в Вильнюсе еще в 2023 году делегаты решили исключить представителей Венгрии из обсуждения чувствительных вопросов.

Авторы материала подчеркнули, что, хотя присвоение статуса "секретно" "не является панацеей", но оно "может служить сдерживающими факторами против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам. Кроме того, это сделает расследования более автоматизированными".

Недавно так называемая "Бухарестская девятка" на восточном фланге НАТО рассматривала возможность исключения Будапешта из этого формата в 2027 году из-за неспособности договорится о поддержке Украины.

Пять дипломатов ЕС заявили, что не удивлены этой новостью, однако формального ответа блока на новые обвинения пока не будет из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля.

"Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это ужасная ситуация. Если он (Орбан, — ред.) останется у власти после выборов, думаю, ЕС придется искать другие способы решения этой проблемы", — отметил один из источников Politico.

