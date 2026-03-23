ЄС виключає Угорщину з обговорень через загрозу "зливу" інформації росіянам, — Politico

Країни Євросоюзу обмежують доступ Угорщини до обговорення "конфіденційних матеріалів", оскільки побоюються, що Будапешт може "зливати" інформацію росіянам.

ЄС організовує вужчі формати засідань замість нарад з усіма державами блоку, щоб угорська влада не знала подробиць, пише Politico з посиланням на власні джерела.

"Загалом, саме не надто лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних менших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF тощо", — розповіло одне із джерел видання.

Зазначається, що цифри вказані після літер — це кількість держав, які вважаються лідерами у цій групі. Напркилад, NB8 — це вісім країн Північної Європи і Балтії.

Водночас один із дипломатів зазначив, що у світлі нових звинувачень Угорщини у зливі інформації Росії, ЄС може засекретити частину інформації та документів. А колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс пригадав, як напередодні важливого саміту НАТО у Вільнюсі ще у 2023 році делегати вирішили виключити предстаників Угорщини з обговорення чутливих питань.

Автори матеріалу підкреслили, що, хоча присвоєння статусу "секретно" "не є панацеєю", але воно "може служити стримувальними факторами проти витоків і передачі конфіденційної інформації третім особам. Крім того, це зробить розслідування більш автоматизованими".

Нещодавно так звана "Бухарестська дев'ятка" на східному фланзі НАТО розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату у 2027 році через нездатність домовиться про підтримку України.

П'ять дипломатів ЄС заявили, що не здивовані цією новиною, однак формальної відповіді блоку на нові звинувачення поки не буде через можливий вплив на вибори в Угорщині 12 квітня.

"Це підриває довіру, співпрацю і цілісність Європейського Союзу. Це жахлива ситуація. Якщо він (Орбан, — ред.) залишиться при владі після виборів, думаю, ЄС доведеться шукати інші способи вирішення цієї проблеми", — наголосило одне із джерел Politico.

