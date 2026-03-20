Прем'єрка Італії заявила, що "розуміє" Орбана у конфлікті з Україною, — Politico

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні а закритому засіданні європейського саміту нібито заявила, що розуміє позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у конфліктних питаннях між Будапештом і Києвом.

Таким чином Мелоні порушила солідарність з більшою частиною ЄС, пише Politico з посиланням на слова п'ятьох неназваних дипломатів, обізнаних із конфіденційними обговореннями.

Мелоні, за даними журналістів, заявила, що розуміє причини, через які Орбан розлютив Європейський Союз, порушивши своє слово і відмовившись від кредиту в розмірі 90 мільярдів євро Україні після того, як схвалив його в грудні.

Один із співрозмовників видання процитував італійську прем'єрку, яка назвала позицію Орбана "нормальною", оскільки "все змінюється". За словами Мелоні, Орбан перебуває на порозі виборів.

"Якби я була в такій самій ситуації, я б це зрозуміла", — сказала лідерка Італії.

Відео дня

Зазначається, що хоча і Мелоні, і Орбан — праві, але італійська лідерка загалом дотримується основної лінії ЄС. Тоді як угорський уряд вважається головним перешкоджанням у питаннях підтримки Києва.

Водночас в офісі Джорджії Мелоні в Римі ці заяви категорично заперечили, назвавши повідомлення дипломатів "абсолютно безпідставними".

"Заява, яку приписують прем'єр-міністру, є абсолютно безпідставною", — сказав представник офісу Мелоні в Римі заявив:

Там також наголосили, що Мелоні ніколи не говорила такого, а її слова бути перекручені.

Зазначається, що всім дипломатам, цитованим у цій статті, було надано анонімність, щоб вони могли вільно говорити про дискусії, які не проводилися публічно. Ніхто з них не був присутній у кімнаті, оскільки там були майже виключно лідери.

