Премьер Италии заявила, что "понимает" Орбана в конфликте с Украиной, — Politico

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на закрытом заседании европейского саммита якобы заявила, что понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в конфликтных вопросах между Будапештом и Киевом.

Таким образом Мелони нарушила солидарность с большей частью ЕС, пишет Politico со ссылкой на слова пяти неназванных дипломатов, знакомых с конфиденциальными обсуждениями.

Мелони, по данным журналистов, заявила, что понимает причины, по которым Орбан разозлил Европейский Союз, нарушив свое слово и отказавшись от кредита в размере 90 миллиардов евро Украине после того, как одобрил его в декабре.

Один из собеседников издания процитировал итальянского премьера, которая назвала позицию Орбана "нормальной", поскольку "все меняется". По словам Мелони, Орбан находится на пороге выборов.

"Если бы я была в такой же ситуации, я бы это поняла", — сказала лидер Италии.

Отмечается, что хотя и Мелони, и Орбан — правы, но итальянский лидер в целом придерживается основной линии ЕС. Тогда как венгерское правительство считается главным препятствием в вопросах поддержки Киева.

В то же время в офисе Джорджии Мелони в Риме эти заявления категорически отрицали, назвав сообщения дипломатов "абсолютно безосновательными".

"Заявление, которое приписывают премьер-министру, является абсолютно безосновательным", — сказал представитель офиса Мелони в Риме заявил:

Там также отметили, что Мелони никогда не говорила такого, а ее слова быть искажены.

Отмечается, что всем дипломатам, цитируемым в этой статье, была предоставлена анонимность, чтобы они могли свободно говорить о дискуссиях, которые не проводились публично. Никто из них не присутствовал в комнате, поскольку там были почти исключительно лидеры.

Напомним, в январе Мелони призвала ЕС к диалогу с Путиным.

