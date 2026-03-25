"Я з ним до кінця": Трамп напередодні виборів в Угорщині підтримав Орбана

Президент США Дональд Трамп звернувся до угорського населення з закликом підтримати Віктора Орбана та його партію на майбутніх парламентських виборах. Американський лідер відзначив, що він має спільні пріоритети з чинним прем'єром Угорщини.

Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня 2026 року. Свою заяву Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

За його словами, угорський народ має підтримати чинного очільника уряду Віктора Орбана.

Трамп також наголосив, що має спільні з Орбаном цінності. Президент США наголосив, що лідер партії "Фідес" є "потужним лідером із перевіреним досвідом", який невтомно бореться за свою країну. Зокрема, він відзначив дії Орбана, спрямовані на захист кордонів Угорщини, зупинку нелегальної імміграції та забезпчення "закону і порядку", як це нібито робить адміністрація Трампа в США.

Окремо американський президент згадав розвиток економічних відносин між двома державами, який стався за часів роботи Орбана на чолі угорського уряду.

"Угорщино! Виходь і голосуй за Віктора Орбана. Він справжній друг, боєць та переможець... Він ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я з ним до кінця!" — резюмував Трамп.

Нагадаємо, що останнім часом вийшли дві скандальні публікації у західних ЗМІ, які стосувалися зв'язків чинного угорського уряду з Кремлем. Спочатку The Washington Post повідомило, що агенти РФ запропонували провести інсценований замах на Віктора Орбана, аби мотивувати його прихильників прийти на вибори.

Згодом Politico опублікувало інформацію про те, що країни ЄС обмежують доступ Угорщини до обговорення "конфіденційних матеріалів", оскільки побоюються, що Будапешт може "зливати" інформацію росіянам.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан заявив про те, що не вважає кремлівського диктатора Володимира Путіна агресором. За його словами, вторгнення в Україну було відповіддю на дії Захода.