Поддержит Орбана перед выборами: Джей Ди Вэнс сегодня явится в Венгрию

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию состоится на этой неделе, за несколько дней до национальных выборов в стране. Официально – это попытка укрепить связи. Но в Венгрии многие это рассматривают, как вмешательство в выборы.

Виктор Орбан, пророссийский политик, ранее получил поддержку президента США Дональда Трампа. В Белом доме его назвали "образцом" для остальной Европы. Но его рейтинги падают. СМИ отмечают, что для высокопоставленного американского чиновника визит в страну, находящийся так близко к важным выборам, является необычным явлением, и это рассматривается как сигнал о том, на какие меры готова пойти администрация США, чтобы помочь находящемуся в затруднительном положении глобальному союзнику, пишет CNN.

Оппонент Орбана, Петер Мадяр уже отреагировал на визит американца, отметив, что ни одна иностранная держава не должна вмешиваться в венгерские выборы.

Відео дня

Но эта поездка также приходится на критический момент войны с Ираном: Джей Ди Вэнс будет в Венгрии, когда истечет срок ультиматума Трампа к Ирану о возобновлении работы Ормузского пролива. В противном случае президент США пообещал уничтожить все мосты и электростанции в Иране. В Белом доме также заявляли, что Вэнс может принять участие в личной встрече для переговоров о прекращении войны с Ираном. Но вместо вероятных переговоров он едет в Венгрию.

Среди чиновников администрации Трампа Вэнс был одним из самых критически настроенных по отношению к традиционным американским союзникам в Европе. Еще в начале своего срока он выступил в Мюнхене, заявив, что в Европе подавляют свободу слова, теряют контроль над иммиграцией и отказываются сотрудничать с крайне правыми партиями в правительстве.

Визит во вторник состоится на фоне новой напряженности в отношениях между Вашингтоном и большей частью Европы, поскольку Трамп неоднократно заявлял, что пересматривает обязательства США перед НАТО после того, как лидеры альянса отказались выполнить его требования и не стали помогать в разблокировке Ормузского пролива.

Тем временем Виктор Орбан усердно работал над налаживанием связей с движением MAGA Трампа, которое разделяет его презрение к либеральным демократиям Европы. Длительное пребывание премьер-министра на посту главы государства было отмечено жесткой иммиграционной политикой, политизацией судебной системы и нападками на прессу — все это в некотором роде стало планом действий для второго срока самого Трампа, отмечают журналисты.

В начале этого года Трамп в социальных сетях назвал Виктора Орбана "по-настоящему сильным и влиятельным лидером, доказавшим свою способность добиваться феноменальных результатов".

Важно

Но, похоже, поддержка президента США не слишком повлияла на ситуацию в Венгрии. Опросы показывают, что правоцентристская партия "Тиса" за год увеличила отрыв от партии "Фидес" Орбана, хотя многие избиратели до сих пор не определились со своим выбором, что делает исход воскресных выборов неопределенным.

Опрос, проведенный исследовательским центром "21 Research Centre" в конце марта, показал, что "Тиса" пользуется поддержкой 56% определившихся избирателей по сравнению с 37%, которые поддержали "Фидес". В этом опросе 26% респондентов заявили, что не знают, кого поддержать.

Трамп давно уже с опаской относится к поддержке кандидатов, успех которых не гарантирован. Хотя он неоднократно заявлял о своей поддержке Орбана, он так и не посетил Будапешт на заключительном этапе предвыборной кампании. Дже Ди Вэнс едет вместо него. На 7 апреля у него запланирована встреча с Орбаном и выступление "о богатом партнерстве между Соединенными Штатами и Венгрией".

"Вице-президент с нетерпением ждет визита в Венгрию, близкого союзника США, чтобы развить успехи, достигнутые президентом Трампом и премьер-министром Орбаном по многим ключевым вопросам, включая энергетику, технологии и оборону", — заявил пресс-секретарь Вэнса.

Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач заявил после объявления о визите, что "этот визит знаменует собой важный момент в укреплении венгерско-американских отношений, и ожидаются переговоры на высоком уровне по вопросам безопасности, экономического сотрудничества и общих стратегических интересов". Он не упомянул предстоящие выборы.

Орбан, вернувшийся к власти в 2010 году и являющийся самым долгоправящим премьер-министром Европы, стал путеводной звездой для европейских популистов и движения MAGA в Соединенных Штатах. Отстаивая национальный суверенитет, традиционные ценности и жесткие границы, Орбан давно выступает против Европейского союза, не стремясь при этом выйти из него.

Его кандидатуру на переизбрание активно поддерживают деятели мирового крайне правого движения. В январе 11 национальных лидеров и видных деятелей крайне правого движения, включая Марин Ле Пен из Франции и Хавьера Милея из Аргентины, выступили с видеороликом, в котором поддержали стремление венгерского лидера к пятому подряд сроку на посту президента.

Вэнс — не первый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Венгрию в преддверии выборов. Госсекретарь Марко Рубио посетил Будапешт в феврале, дав откровенную оценку того, насколько важна будет победа Орбана для американской администрации.

"Могу с уверенностью сказать, что президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех — это наш успех", — заявил он.

В своей предвыборной кампании Орбан представляет Украину как врага Венгрии, чтобы консолидировать общество вокруг себя, а также посеять сомнения среди еврочиновников в целесообразности помощи нашей стране.

Напомним, что в последнее время вышли две скандальные публикации в западных СМИ, которые касались связей действующего венгерского правительства с Кремлем. Сначала The Washington Post сообщило, что агенты РФ предложили провести инсценированное покушение на Виктора Орбана, чтобы мотивировать его сторонников прийти на выборы.м