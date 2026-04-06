Вучич, Орбан и несостоявшийся взрыв: закулисная игра Кремля перед выборами в Венгрии

Опять проявлено золотое правило российской внешней политики: в любой непонятной ситуации взрывай газопровод!

После того, как в Сербии якобы найдена некая взрывчатка и детонаторы "вблизи сербского населенного пункта Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода", идущего в Венгрию (15 км от границы с Венгрией), даже самым недалеким стало ясно, зачем россияне два месяца имитируют атаки на инфраструктуру газопроводов "Турецкий" и "Голубой поток". Всякий раз переводя стрелки на Украину.

Специально обученный абонент "Лавров-телекома" Сийярто де-факто обвинил Украину в подготовке диверсии в Сербии, мотивируя:

Відео дня

российской атакой на нефтепровод "Дружба";

российскими атаками на указанные газопроводы.

Полнейшая шизофрения.

Видимо, орбановцы действительно ожидают плохой результат на выборах. Но сигнал опасный. Показывает масштаб провокаций, на которые готов пойти Кремль ради погружения Венгрии в хаос.

Орбан разумно отказался от инсценировки покушения на свою тушку, ограничившись жалостливыми роликами о злых украинцах. Ибо россияне точно бы его прикончили.

Пожелаем нашим венгерским соседям мудрости и терпения. Финальная неделя у них будет тяжелейшая. Венграм надо помнить, что ради политического результата россияне взрывают дома со своими гражданами. Что они могут сделать с чужими, даже представлять не хочется.

Важно

Но если посмотреть чуть шире, возникают еще два момента:

Интересна роль Сербии. Источником информации о взрывчатке является президент Сербии Вучич. Каким бы лояльным к РФ и Орбану не был Вучич, подрыв газопровода на своей территории ему триста лет не нужен. Категорически не исключаю варианты, что: 1) Вучича не поставили в известность и провокацию сорвали случайно (тогда легко представить, в каких выражениях он общался с Орбаном); 2) его поставили в известность, он отказался баловаться взрывами, но согласился подсветить сюжет. Что значительно хуже для провокаторов, ибо слова со ссылкой на кого-то и картинка взорванной трубы – это две большие разницы. Абонент Сийярто заявил о создании "коалиции" для защиты "Турецкого потока" (Россия, Турция, Венгрия, Сербия). По его словам, он обзвонил министров энергетики Сербии и Турции, в РФ говорил с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным (видимо, российский министр не захотел выходить из бани ради этой чуши). Договорились расширить и углубить физическую защиту трубы!

Т.е., происходит агрессивное надувание словесного пузыря, которое даже по форме выглядит глупо (министры энергетики — это странные контрагенты для главы МИД; спешат, ошибаются в деталях). Но есть нюанс.

Весь этот балаган разыграли сразу после визита президента Зеленского в Турцию, где договорись в т.ч. о встрече главы НАК "Нафтогаз" с министром энергетики Турции для ряда совместных действий. И на фоне визита Зеленского в Сирию, от чего в Москве истерика.

Если венгры акцентируют тему "Турецкого потока", то россияне информационно массажируют и "Голубой поток", который питает внутренний турецкий рынок. С очевидной целью — поссорить Украину с Турцией.

Вполне возможно, что газопровод в Сербии россияне планировали взорвать позже, ближе к выборам, но изменили план, дабы оперативно сбить динамику украинско-турецкого диалога. Поэтому не взрыв (который не подготовили), а лишь слова и домыслы. Да, немного пожертвовали интересами Орбана, но ему не привыкать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

