Туапсе — второй Белгород: как Россия теряет нефтяной хаб и почему игнорирует последствия

Туапсе становится вторым после Белгорода городом в России, реальность которого определятся в категориях неотвратимость и безысходность.

Отличие от Белгорода — в гораздо более демонстративном и комплексном игнорировании проблем Туапсе российской властью и, как следствие, дорогими россиянами. Москвичи откровенно пытаются спасти свою шкуру, больше их ничего не интересует.

Товарищ Песков буквально только что заявил, что меры по ликвидации последствий задымления принимаются на должном уровне. Ясно? Все в порядке, переживать не надо.

Хронология процесса:

15/16 апреля — первый визит (полностью потушили утром 19.04);

19/20 апреля — второй визит (полностью потушили вечером 24.04);

27/28 апреля — третий визит.

Итого: за 2 недели (!) на значительное время вынесен за скобки НПЗ мощностью 12 млн тонн переработки и нефтепродуктовый терминал мощностью до 17 млн тонн в год (часть продуктов поставляют по жд).

Данный комплекс заточен на экспорт, поэтому основной негатив на коротком отрезке — недобор доходов и хлопоты, с связанные с переориентированием потоков нефти.

По спутниковым снимкам и видео можно посчитать количество уничтоженных/поврежденных резервуаров. Однако это не даст полной картины. Ибо логика работы НПЗ: прием сырой нефти — изготовление промежуточных продуктов — изготовление конечных продуктов. Нужно знать предназначение каждой бочки.

Если выпадает или сильно повреждено какое-то из звеньев в цепочке даже не производства, а хранения, это становится самой низкой дощечкой и определяет мощность НПЗ/терминала, которая может быть реанимирована в условно ближайшем будущем.

Главное: доказано, что защитить нефтяной хаб в Туапсе российское командование имеющимися силами и средствами неспособно, а российская власть не рассматривает это как приоритет…

Утром россияне ударили дронами по Чугуеву (Харьковская область, 50 км от границы с РФ, 45–47 км от ближайшей ЛБС), убили двух мужчин — 70-ти и 74-х лет. Это те, с кем воюет Кремль.

В этом месте можно поговорить об эмпатии.

Вот мне, например, природу очень жалко. Особенно — украинскую, особенно — в Харьковской области. И людей. Украинских. Остальным эмпатизирую прямо пропорционально их реальному содействию Украине и/или результатам борьбы с путинским режимом.

Жителям Туапсе (равно как и жителям всех других городов РФ) рекомендую пересмотреть видео 2022 года (иногда — 2014), установить лиц, громче всех восхвалявших "СВО" и радовавшихся гибели украинцев, после чего высказать им претензии за несовершенство мира. Это будет справедливо.

Если вы обнаружите на этих видео себя — тем более справедливо. Осмыслить и признать ошибку лучше рано, чем поздно. Выход — там где и вход.

