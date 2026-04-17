Украинская военная революция продолжается: что стоит за созданием дроново-штурмовых войск

Минобороны сделало заявление о внедрении новой модели ведения боевых действий — применении дроново-штурмовых подразделений. Причем с акцентом — подобный опыт уже дал позитивные результаты в южной операционной зоне.

О чем идет речь? Это считывается как поддержка логики, предложенной главкомом Сырским. Штурмовые войска с наращиванием дроновой компоненты — это уже данность. Собственно, успехами штурмовых подразделений на юге публично отчитывается и Минобороны, и Генштаб. А раз это данность — требуется необходимая формализация.

Президент Зеленский анонсировал решения по формализации штурмовых войск еще в сентябре 2025 г. Нынешний сигнал от Минобороны может толкнуть слегка зависший процесс: Кабмин должен внести на рассмотрение ВРУ соответствующий законопроект.

Бюрократическая логика подсказывает, что без анализа настроений в зале документ из Кабмина не выйдет. Если выйдет в какое-то обозримое время — значит, есть консенсус.

Дискуссию по поводу штурмовых войск все наблюдали. Если брать абстрактно — "дроново-штурмовые" подразделения звучит как нечто, затрагивающее не только сферу компетенции героических Десантно-штурмовых войск, но и Сил беспилотных систем. Однако все зависит от конкретного нормативного наполнения и прикладных решений.

Вспомним процесс рождения СБС. Было много скепсиса и много ручного управления. Лично у меня тоже был скепсис. Ибо это не системное решение, а натягивание нормативной оболочки на удачную практику, родившуюся явочным порядком. "Пулеметные войска". Но оно сработало.

Сейчас никто не может отрицать эффективность нового рода сил, которые нащупали свою нишу и наращивают активность. Приоритезация в привязке к технологии дала результат, которого могло не быть в логике органического развития вооруженных сил (другими словами – здравое зерно не утонуло в бюрократии).

Сейчас подразделения БПС в разных структурах Сил обороны Украины ориентируются на опыт и стандарты СБС. Что на каком-то этапе масштабирует эффект многократно.

Так что дискуссия с элементами синергии на основе опыта что-то может дать. Война показывает, что работает и что должно быть положено в основу, иногда опровергая или корректируя устоявшийся подход. В общем, ждем законопроекта о штурмовых войсках, сам факт появления которого станет маркером, и следим за направлением дискуссии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

