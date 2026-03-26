Революция в перехвате дронов: как работает украинская система LITAVR с дистанционным управлением

Потенциально создан прецедент мирового уровня. Ибо ни о чем подобном раньше не слышал.

190-й учебный центр СБС дистанционно сбил "шахед" дроном-перехватчиком (пилот находился на значиииительном удалении от места запуска). Применялась система LITAVR компании FDrones.

F7 LITAVR — уже хорошо известный и отлично зарекомендовавший себя комплекс. Напомню техническую часть (для сильно пугливых – здесь нет тайн, это открытая информация).

Разработка "литавра" началась осенью 2024 г., летом 2025 г. он был успешно испытан и кодифицирован. С осени 2025 г. началось серийное производство и поставки в войска.

Максимальная скорость – 350 км/ч, время полета – до 15 минут. Две камеры – дневная и тепловизионная. Официально тактический радиус применения заявлен как 36 км. По факту летит на 60 км и на 9,5 км в высоту.

Боевая часть (отдельно кодифицирована) – 500 г. Подрыв – кинетический удар или самоподрыв при контакте с целью, а также подрыв оператором. Инерционная система наведения без использования GPS. Применяет систему автоматического донаведения на цель ("last mile"/ "target lock" system).

На данный момент уже сбивает сотни целей в неделю, широкую номенклатуру – "шахеды", "герберы", "молнии", "орланы", "ланцеты" и др.

В чем принципиальная новизна?

Сейчас в мобильных огневых группах ПВО и различных экипажах на ЛБС, которые применяют дроны-перехватчики, должен быть квалифицированный пилот. Пилотов нужно подготовить, рассадить по периметру / насытить ими внутреннее пространство страны, чтобы закрыть возможные направления атаки. Их нужно поить, кормить и беречь.

Теперь успешно доказана возможность другой тактики: по периметру страны на пнях (а также в специально обозначенных районах, эшелонированно) менее подготовленный персонал может расставить перехватчики, которыми пилоты управляют из защищенного места. Для работы нужен интернет в центре управления и в месте запуска.

Открываются новые возможности. Самое лобовое — по размещению перехватчиков в зонах, где людям находиться опасно. А также по гибкому маневрированию ресурсом пилотов.

Как и любая модель на войне – это не панацея. Но существенно расширяет диапазон возможных комбинаций. Какое-то время уйдет на оттачивание и масштабирование. Вспомните: в сентябре 2025 я писал, что миддлстрайки обозначились как отдельный вид искусства. Прошло полгода – и они уже шарашат врага в потоковом режиме каждую ночь…

Это все к тому, что не только враг испытывает новые тактики (как вчера – растягивая по времени комбинированный удар). Военно-техническая и военно-тактическая мысль украинского сектора обороны пульсирует в непрерывном режиме.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

