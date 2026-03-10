Конец "Надгробия" в Крыму: как Украина вывела из строя важнейшую РЛС под Симферополем
Украинскими дронами в Крыму поражена важнейшая радиолокационная станция, которую на Западе провидчески называли "Надгробием". Военный аналитик Алексей Копытько видит в этом деградацию российской системы ПВО на оккупированном полуострове, которая уже не может бороться с регулярными атаками, и делает простой вывод: россиянам пора убираться из Крыма.
Прежде чем броситься в нефтегазовую пучину, добавим немножко весеннего умиротворения.
8 марта в районе н.п.Спокойное (в.о.Крым) СБС поразили российскую РЛС 64Н6. НАТОвцы придумали ей романтичное кодовое имя … "Надгробие". Видимо, какой-то музыкой навеяло.
О поражении такой станции ракетами ATACMS сообщали в ноябре 2024 г. Т.е. это достаточно редкая цель.
Сейчас "Надгробие" поражено украинскими дронами, с доразведкой (прилетели, рассмотрели, добили). Что примечательно: до потенциальной точки запуска — 210–220 км.
Данный аппарат является центральным элементом системы обнаружения и целеуказания для ЗРК С-300П и С-400 (умными словами звучит так: трехкоординатная РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой).
Локация (на картинке) — примерно 10–12 км к северу от Симферополя и такое же расстояние к востоку от аэродрома "Гвардейское" (чуть южнее географического центра Крыма).
Крупные объекты (типа истребителей) эта РЛС обнаруживает на дистанции до 400 км. Т.е. мониторит обстановку над Одессой, Днепром, Кривым Рогом и т.д. И, соответственно, обслуживает все пусковые, с которыми интегрирована.
В 2014 г. появилась информация, что Китай скопировал и улучшил данную РЛС.
Исчерпывающие выводы делать преждевременно, но на уровне гипотезы это выглядит как накопительный эффект от проделанной работы по демонтажу российской системы ПВО/ПРО в Крыму. Российская оборона настолько деградировала, что наши дроны добираются в центр Крыма, выцеливают и поражают ранее недостижимые объекты.
В худшем для россиян случае это может означать, что утрачена целостность, нет единого поля, оборона от угроз с воздуха (на какое-то время) стала очаговой. Им категорически нельзя этого допускать, ибо потери вырастут в геометрической прогрессии.
Также СБС "выпилили" пускозарядную машину ЗРК "Бук М-2/3" в районе н.п. Лиманчук (граница Луганской и Донецкой областей, 5 км от Снежного)…
Сегодня еще ВМСУ опубликовали видео о результатах совместной работы с ССО в Крыму: минус три "Панциря С-1" и десантный катер (даты там не указаны, вероятно, это все уже посчитано).
Максимально наглядно: россиянам пора убираться из Крыма.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.