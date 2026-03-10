Конец "Надгробия" в Крыму: как Украина вывела из строя важнейшую РЛС под Симферополем

Прежде чем броситься в нефтегазовую пучину, добавим немножко весеннего умиротворения.

8 марта в районе н.п.Спокойное (в.о.Крым) СБС поразили российскую РЛС 64Н6. НАТОвцы придумали ей романтичное кодовое имя … "Надгробие". Видимо, какой-то музыкой навеяло.

О поражении такой станции ракетами ATACMS сообщали в ноябре 2024 г. Т.е. это достаточно редкая цель.

Сейчас "Надгробие" поражено украинскими дронами, с доразведкой (прилетели, рассмотрели, добили). Что примечательно: до потенциальной точки запуска — 210–220 км.

Данный аппарат является центральным элементом системы обнаружения и целеуказания для ЗРК С-300П и С-400 (умными словами звучит так: трехкоординатная РЛС кругового обзора с фазированной антенной решеткой).

Локация (на картинке) — примерно 10–12 км к северу от Симферополя и такое же расстояние к востоку от аэродрома "Гвардейское" (чуть южнее географического центра Крыма).

Крупные объекты (типа истребителей) эта РЛС обнаруживает на дистанции до 400 км. Т.е. мониторит обстановку над Одессой, Днепром, Кривым Рогом и т.д. И, соответственно, обслуживает все пусковые, с которыми интегрирована.

В 2014 г. появилась информация, что Китай скопировал и улучшил данную РЛС.

Исчерпывающие выводы делать преждевременно, но на уровне гипотезы это выглядит как накопительный эффект от проделанной работы по демонтажу российской системы ПВО/ПРО в Крыму. Российская оборона настолько деградировала, что наши дроны добираются в центр Крыма, выцеливают и поражают ранее недостижимые объекты.

В худшем для россиян случае это может означать, что утрачена целостность, нет единого поля, оборона от угроз с воздуха (на какое-то время) стала очаговой. Им категорически нельзя этого допускать, ибо потери вырастут в геометрической прогрессии.

Также СБС "выпилили" пускозарядную машину ЗРК "Бук М-2/3" в районе н.п. Лиманчук (граница Луганской и Донецкой областей, 5 км от Снежного)…

Сегодня еще ВМСУ опубликовали видео о результатах совместной работы с ССО в Крыму: минус три "Панциря С-1" и десантный катер (даты там не указаны, вероятно, это все уже посчитано).

Максимально наглядно: россиянам пора убираться из Крыма.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

