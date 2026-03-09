ВСУ уничтожили российскую РЛС "Надгробие": удар нанесли дронами FP-2 (видео)

Украинские военные в ночь на 8 марта нанесли ряд ударов по российским целям на оккупированных территориях. В частности, была уничтожена новейшая РЛС "Надгробие".

Россияне используют эту РЛС как "глаза" для ЗРК С-300ПМ и С-400 во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в своем Telegram.

Он отметил, что удар нанесли пилоты 9 батальона "Кайрос" 414 бригады "Птицы Мадяра".

Кроме РЛС "Надгробие" было также уничтожено:

ЗРК "Бук-М2" — пускозаряжающая установка (ПЗУ 9А316) зенитно-ракетного комплекса в ВОТ Донецкой области;

пункт временной дислокации центра "Рубикон" в ВОТ Донецкой области.

Для удара были использованы украинские средства для нанесения middle strike — дроны FP-2 с боевой частью 60-100 кг.

РЛС "Надгробие" — что известно

РЛС "Надгробие", также известная как 64Н6Е — это радар разведки и целеуказания с фазированной антенной решеткой, работающий в S-диапазоне. Станция была специально разработана для обнаружения аэродинамических и баллистических целей на расстоянии до 300 километров, что позволяет системе С-300 и С-400 реагировать на угрозы задолго до их приближения. Радар способен отслеживать до 100 целей одновременно, включая истребители, крылатые ракеты и баллистические снаряды.

Ключевая особенность 64Н6 — способность быстро и точно сканировать воздушное пространство, обеспечивая высокую устойчивость к средствам радиоэлектронного подавления. А мобильная платформа позволяет оперативно развертывать радар в изменяющихся условиях боевых действий.

Без этого радара системы С300 и С400 становятся практически "слепыми", что существенно снижает их способность эффективно защищать объекты от воздушных атак.

В ноябре 2024 года Силы обороны Украины также смогли поразить РЛС "Надгробие". Однако тогда удар был нанесен ракетами ATACMS, а не оружием украинского производства.

Ранее Фокус рассказывал, где стоят РЛС, способные зафиксировать пуск ракет "Орешник" и "Новатор", и кому они принадлежат.

Напомним, утром 9 марта беспилотники атаковали химический завод "Акрон", который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов.

Также в Крыму были уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты на временно оккупированном полуострове.