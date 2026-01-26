Где стоят РЛС, способные зафиксировать пуск ракет "Орешник" и "Новатор", и кому они принадлежат

На сегодня Европа полностью зависит от Соединенных Штатов Америки в области раннего обнаружения ракет средней дальности, которыми угрожает Российская Федерации. В частности, речь идет о ракетном комплексе "Орешник", который запускает баллистику, и оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер-М1", который запускает крылатые ракеты "Новатор". Где стоят американские радиолокационные системы, от которых зависит безопасность Европы?

США построили систему раннего предупреждения SEWS, которая состоит из сети наземных и космических датчиков и способна выявлять угрозы почти в режиме реального времени, рассказали на портале Defense Express. SEWS Система работает благодаря космической инфракрасной системе SBIRS, которая состоит из спутников на высокоэллиптической орбите (HEO) и на геосинхронной околоземной орбите (GEO). Европа имеет один-единственный радар, который дополняет возможности американцев.

На портале обратили внимание на публикацию Международного института стратегических исследований (IISS), которая появилась 19 января, через неделю после пуска "Орешника" по Львову. Указывается, что Европа имеет РЛС, способную обнаружить и отследить ракеты и передать информацию другим датчикам. Речь идет о радаре раннего предупреждения AN/FPS-132. Радар принадлежит США и установлен на базе Файлингдейлс на востоке Великобритании (северный Йоркшир). Тем временем европейцы предпринимали попытки вывести на орбиту собственные спутники с необходимыми датчиками: история тянется с 90-х годов и есть соглашение о сети Odin's Eye II, которая полностью развернется с 2030 года.

AN/FPS-132 — радиолокационная система, которую в Британии установили в 1963 году и с тех пор несколько раз модернизировали. Система может зафиксировать пуск ракеты на расстоянии до 5600 км. В зону попадает, среди прочего, полигоны Беларуси с РК "Орешник" (дальность до 5,5 тыс. км), и также регионы РФ у границ Украины с развернутыми 23 ОТРК "Искандер-М1" (запускают крылатые ракеты 9М729 "Новатор" на 2500 км).

Ракеты РФ — зона поражения РК "Орешник" из Беларуси Фото: Defense Express

Аналитики отметили, что Европа пока имеет "сложности" с созданием системы раннего предупреждения, аналогичной американской SEWS. В связи с этим США, как выяснилось, являются единственным "поставщиком" таких услуг и европейцы в этом направлении полностью зависимы от Вашингтона.

"Обнаружение запусков остается зависимым от космических систем Соединенных Штатов, и европейские члены Альянса пытаются решить эту проблему", — написали на IISS.

Ракеты РФ — детали ударов новых РК

Отметим, ВС РФ дважды использовали ракеты "Орешник" для ударов по Украине. Первый случай произошел 21 ноября 2024 года, когда россияне атаковали предприятие в Днепре: были незначительные разрушения на территории, без пострадавших. Второй случай — атака 9 января 2026 года. Сначала мэр Львова Андрей Садовый сообщил об ударе ракеты по объекту, впоследствии СБУ опубликовала фото обломков "Орешника".

Между тем аналитики Defense Express отметили, что РФ 23 раза использовала ОТРК "Искандер-М1" для пусков крылатых ракет "Новатор", а согласно данным мониторингового канала "еРадар", у границ Украины развернули 23 установки, которые запускают "Новатор".

Напоминаем, летом 2025 года ГУР рассказало об объемах годового производства ракет "Искандер" различных типов.