Де стоять РЛС, здатні зафіксувати пуск ракет "Орешник" и "Новатор", та кому вони належать

На сьогодні Європа повністю залежить від Сполучених Штатів Америки у галузі раннього виявлення ракет середньої дальності, якими погрожує Російська Федерації. Зокрема, ідеться про ракетний комплекс "Орешник", який запускає балістику, та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Искандер-М1", який запускає крилаті ракети "Новатор". Де стоять американські радіолокаційні системи, від яких залежить безпека Європи?

США збудували систему раннього попередження SEWS, яка складається з мережі наземних та космічних датчиків і здатна виявляти загрози майже у режимі реального часу, розповіли на порталі Defense Express. SEWS Система працює завдяки космічній інфрачервоній системі SBIRS, яка складається з супутників на високоеліптичній орбіті (HEO) та на геосинхронній навколоземній орбіті (GEO). Європа має один-єдиний радар, який доповнює можливості американців.

На порталі звернули увагу на публікацію Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), яка з'явилась 19 січня, через тиждень після пуску "Орешника" по Львову. Вказується, що Європа має РЛС, здатну виявити та відстежити ракети та передати інформацію іншим датчикам. Ідеться про радар раннього попередження AN/FPS-132. Радар належить США і встановлений на базі Файлінгдейлс на сході Великої Британії (північний Йоркшир). Тим часом європейці робили спроби вивести на орбіту власні супутники з необхідними датчиками: історія тягнеться з 90-х років і є угода про мережу Odin's Eye II, яка повністю розгорнеться з 2030 року.

AN/FPS-132 — радіолокаційна система, яку у Британії встановили у 1963 році й з того часу кілька разів модернізували. Система може зафіксувати пуск ракети на відстані до 5600 км. У зону потрапляє, серед іншого, полігони Білорусі з РК "Орешник" (дальність до 5,5 тис. км), і також регіони РФ біля кордонів України з розгорнутими 23 ОТРК "Искандер-М1" (запускають крилаті ракети 9М729 "Новатор" на 2500 км).

Ракети РФ - зона ураження РК "Орешник" з Білорусі Фото: Defense Express

Аналітики зауважили, що Європа поки має "складнощі" зі створенням системи раннього попередження, аналогічній американській SEWS. У зв'язку з цим США, як з'ясувалось, є єдиним "постачальником" таких послуг і європейці у цьому напрямку цілковито залежні від Вашингтона.

"Виявлення запусків залишається залежним від космічних систем Сполучених Штатів, і європейські члени Альянсу намагаються вирішити цю проблему", — написали на IISS.

Ракети РФ — деталі ударів нових РК

Зазначимо, ЗС РФ двічі використали ракети "Орешник" для ударів по Україні. Перший випадок стався 21 листопада 2024 року, коли росіяни атакували підприємство у Дніпрі: були незначні руйнування на території, без постраждалих. Другий випадок — атака 9 січня 2026 року. Спершу мер Львова Андрій Садовий повідомив про удар ракети оп об'єкту, згодом СБУ опублікувала фото уламків "Орешника".

Тим часом аналітики Defense Express зауважили, що РФ 23 рази використовувала ОТРК "Искандер-М1" для пусків крилатих ракет "Новатор", а згідно з даними моніторингвого каналу "єРадар", біля кордонів України розгорнули 23 установки, які запускають "Новатор".

Нагадуємо, влітку 2025 року ГУР розповіло про обсяги річного виробництва ракет "Искандер" різних типів.