Під прицілом навіть Львів: РФ повернула на озброєння експериментальні ракети з дальністю 1500 км

За даними аналітиків, Росія розгорнула поблизу України 24 самохідні пускові установки ракетного комплексу "Іскандер-М1" — сумарний залп становить 96 крилатих ракет 9М729 із дальністю застосування у 1500 км.

Крилата ракета комплексу Іскандер-М1, яку Росія знову почала застосовувати по Україні — це експериментальна ракета 9М729, ракетного комплексу 9К722 "Іскандер-М1" з дальністю 1500км, яка може долетіти навіть до Львова, повідомляє військово-аналітичний Telegram-канал "єРадар", який займається моніторингом ситуації у повітряному просторі України.

Крилата ракета 9М729 Фото: Соцмережі

Там зазначають, що в 2022 році ворог вже запускав цю крилату ракету ((за класифікацією НАТО — SSC-8) по Україні, але невдало. Ці спроби вивели з ладу декілька пускових установок.

Але, судячи з усього, росіяни "поправили" цей недолік ракети, яку створили в конструкторському бюро "Новатор". За офіційними даними, 9М729 є модифікованим варіантом морської ракети “Калібр”, але з наземним стартом.

Експериментальний ракетний комплекс "Іскандер-М1" на відміну від звичайного ОТРК "Іскандер", має чотири пускові контейнери, які встановлені на самохідну установку, а також підвищену дальність польоту нової крилатої ракети 9М729, яка тепер складає 1500км.

Аналітики повідомляють, що на сьогодні, довкола України зосереджено 24 самохідні пускові установки ракетного комплексу "Іскандер-М1", з сумарним залпом - 96 крилатих ракет підвищеної дальності 9М729.

"Фактично, борти стратегічної авіації тепер можна не задіювати, оскільки, за умови пуску саме цих крилатих ракет, загроза буде актуальною для всієї України, включно з Львовом та Ужгородом, так як відстань від умовного Курська до Львова по прямій складає лише 870 км", - сказано у повідомленні.

Технічні характеристики 9М729 і досі залишаються частково засекреченими, але навіть відкриті дані свідчать про серйозну загрозу. За своїми параметрами вона може використовувати ті самі пускові установки, що й система “Іскандер”. Це означає мобільність, здатність швидко розгортатися й змінювати позиції, ускладнюючи її виявлення системами протиповітряної оборони.

