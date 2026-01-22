Под прицелом даже Львов: РФ вернула на вооружение экспериментальные ракеты с дальностью 1500 км

По данным аналитиков, Россия развернула вблизи Украины 24 самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М1" — суммарный залп составляет 96 крылатых ракет 9М729 с дальностью применения в 1500 км.

Крылатая ракета комплекса Искандер-М1, которую Россия снова начала применять по Украине — это экспериментальная ракета 9М729, ракетного комплекса 9К722 "Искандер-М1" с дальностью 1500км, которая может долететь даже до Львова, сообщает военно-аналитический Telegram-канал "еРадар", который занимается мониторингом ситуации в воздушном пространстве Украины.

Крылатая ракета 9М729 Фото: Соцсети

Там отмечают, что в 2022 году враг уже запускал эту крылатую ракету ((по классификации НАТО — SSC-8) по Украине, но неудачно. Эти попытки вывели из строя несколько пусковых установок.

Но, судя по всему, россияне "поправили" этот недостаток ракеты, которую создали в конструкторском бюро "Новатор". По официальным данным, 9М729 является модифицированным вариантом морской ракеты "Калибр", но с наземным стартом.

Экспериментальный ракетный комплекс "Искандер-М1" в отличие от обычного ОТРК "Искандер", имеет четыре пусковых контейнера, которые установлены на самоходную установку, а также повышенную дальность полета новой крылатой ракеты 9М729, которая теперь составляет 1500км.

Аналитики сообщают, что на сегодня, вокруг Украины сосредоточено 24 самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М1", с суммарным залпом — 96 крылатых ракет повышенной дальности 9М729.

"Фактически, борта стратегической авиации теперь можно не задействовать, поскольку, при условии пуска именно этих крылатых ракет, угроза будет актуальной для всей Украины, включая Львов и Ужгород, так как расстояние от условного Курска до Львова по прямой составляет всего 870 км", — говорится в сообщении.

Технические характеристики 9М729 до сих пор остаются частично засекреченными, но даже открытые данные свидетельствуют о серьезной угрозе. По своим параметрам она может использовать те же пусковые установки, что и система "Искандер". Это означает мобильность, способность быстро разворачиваться и менять позиции, усложняя ее обнаружение системами противовоздушной обороны.

