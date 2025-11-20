РФ 23 раза применила ракеты "Новатор": почему опасен "Искандер", оставляющий воронку на 15 м

Российская Федерация уже 23 раза применила против Украины крылатые ракеты наземного базирования 9М729 "Новатор" — систему, способную нести ядерный заряд. Это оружие входит в список запрещенного, согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом сообщил первый секретарь постпреда Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, Москва "грубо нарушила" положения ДРСМД задолго до его официального прекращения, тайно разрабатывая и размещая запрещенные ракетные комплексы, а затем отрицая это публично. В НАТО ракета 9М729 классифицируется как SSC-8 Screwdriver — мобильный наземный комплекс, способный нести ядерный заряд и обладающий дальностью более 1200 км.

Именно производство и развертывание ракет 9М729, подчеркнул украинский дипломат, стали ключевой причиной выхода США из ДРСМД в 2019 году. Сегодня эти ракеты уже применяются Россией в войне против Украины.

Сорочик добавил, что только за последнюю неделю страна-агрессор осуществила одни из самых массированных воздушных атак за весь период полномасштабного вторжения — всего 1718 ударных беспилотников и 70 ракет, из которых 25 были баллистическими.

"Мы призываем все государства-участники ОБСЕ выйти за рамки выражения беспокойства и усилить санкции, изолировать агрессора, укрепить систему противовоздушной обороны Украины и поддержать механизмы привлечения к ответственности. Любые менее решительные действия Москва воспримет как разрешение продолжать террор", — подчеркнул дипломат.

Чем опасна ракета 9М729 "Новатор"

Согласно открытым данным, 9М729 "Новатор" входит в состав оперативно-тактического комплекса "Искандер". Дальность ранних модификаций составляла около 490 км, однако Министерство обороны РФ не раскрывает параметры современных версий.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец назвал 9М729 "очень мощным инструментом", подчеркнув особенности боевой части и точности.

"Боевая часть — это полтонны. Может быть как в обычном, так и в ядерном исполнении. Ракета летит с достаточно серьезной скоростью — 240 метров в секунду. "Новатор" обладает круговым вероятным отклонением всего 1 метр даже на предельной дистанции полета. Представьте себе, какая воронка образуется при взрыве в мягком грунте: верхняя часть 35–40 метров, глубина 15–16 метров", — пояснил Баранец.

Российские источники утверждают, что создание более дальнобойных вариантов 9М729 началось после выхода США из ДРСМД, якобы как ответ на действия Вашингтона. В итоге появились современные модификации ракеты, дальность которых может составлять до 2500–3000 км.

Напомним, Фокус писал о ракетах 9М729 для ОТРК "Искандер": россияне использовали средство поражения во время удара в августе 2025 года. Тем временем на портале "Милитарный" рассказали о том, сколько таких ракет заказал Минобороны РФ.