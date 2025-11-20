РФ 23 рази застосувала ракети "Новатор": чому небезпечний "Іскандер", який залишає вирву на 15 м

Російська Федерація вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 "Новатор" — систему, здатну нести ядерний заряд. Ця зброя входить до списку забороненої, згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомив перший секретар постпреда України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

За його словами, Москва "грубо порушила" положення ДРСМД задовго до його офіційного припинення, таємно розробляючи і розміщуючи заборонені ракетні комплекси, а потім заперечуючи це публічно. У НАТО ракета 9М729 класифікується як SSC-8 Screwdriver — мобільний наземний комплекс, здатний нести ядерний заряд, що має дальність понад 1200 км.

Саме виробництво і розгортання ракет 9М729, наголосив український дипломат, стали ключовою причиною виходу США з ДРСМД у 2019 році. Сьогодні ці ракети вже застосовуються Росією у війні проти України.

Сорочик додав, що тільки за останній тиждень країна-агресор здійснила одні з наймасованіших повітряних атак за весь період повномасштабного вторгнення — загалом 1718 ударних безпілотників і 70 ракет, з яких 25 були балістичними.

"Ми закликаємо всі держави-учасниці ОБСЄ вийти за межі висловлення занепокоєння і посилити санкції, ізолювати агресора, зміцнити систему протиповітряної оборони України і підтримати механізми притягнення до відповідальності. Будь-які менш рішучі дії Москва сприйме як дозвіл продовжувати терор", — підкреслив дипломат.

Чим небезпечна ракета 9М729 "Новатор"

Згідно з відкритими даними, 9М729 "Новатор" входить до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Дальність ранніх модифікацій становила близько 490 км, проте Міністерство оборони РФ не розкриває параметри сучасних версій.

Російський полковник у відставці Віктор Баранець назвав 9М729 "дуже потужним інструментом", наголосивши на особливостях бойової частини і точності.

"Бойова частина — це пів тонни. Може бути як у звичайному, так і в ядерному виконанні. Ракета летить із досить серйозною швидкістю — 240 метрів на секунду. "Новатор" має кругове ймовірне відхилення всього 1 метр навіть на граничній дистанції польоту. Уявіть собі, яка воронка утворюється під час вибуху в м'якому ґрунті: верхня частина 35-40 метрів, глибина 15-16 метрів", — пояснив Баранець.

Російські джерела стверджують, що створення більш далекобійних варіантів 9М729 почалося після виходу США з ДРСМД, нібито як відповідь на дії Вашингтона. У підсумку з'явилися сучасні модифікації ракети, дальність яких може становити до 2500-3000 км.

Нагадаємо, Фокус писав про ракети 9М729 для ОТРК "Іскандер": росіяни використовували засіб ураження під час удару в серпні 2025 року. Тим часом на порталі "Мілітарний" розповіли про те, скільки таких ракет замовило Міноборони РФ.