В арсеналі ЗС РФ сім типів ракет ОТРК "Іскандер-М": які модифікації в пріоритеті

В арсенал російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" надходять принаймні сім типів ракет із різними боєголовками, зокрема фугасними, касетними, проникаючими та спеціальними. Наймасовішою модифікацією стала ракета 9М723-1Ф2.

Аналіз документів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) свідчить, що в арсеналі Збройних сил РФ перебуває понад 770 одиниць 9М723-1Ф2. Про це повідомляє профільне видання "Мілітарний". У статті, серед іншого, перерахували модифікації ракет "Іскандер" та показали темпи виробництва у 2024-2025 роках.

Дані ВПК РФ показували, що найбільший інтерес у ЗС РФ викликали базові варіанти балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та крилатих ракет 9М728 "Іскандер-К". Крім того, балістики у 2025 році більше майже на 10%.

Ракети "Іскандер" - які темпи виробництва у 2024-25 роках Фото: Мілітарний

Ціна однієї такої ракети у звітах вказується на рівні 192 млн рублів (приблизно 2,4 млн доларів). Варіант 1Ф2 характеризується модернізованою схемою детонації і фрагментації, що підвищує її ефективність при ударах по площах.

Базову модифікацію 9М723-1Ф1 закуповували в значно менших обсягах — близько 59 одиниць, при цьому ціна за штуку обчислювалася приблизно 3 млн доларів. Ця версія оснащена високою проникаючою бойовою частиною з елементами зі сталі, призначеними для знищення техніки та особового складу.

Інший варіант, 9М723-1Ф3, також оснащений проникаючою фугасною боєголовкою і має оновлену конструкцію корпусу. Міноборони РФ замовило 217 одиниць цієї ракети, вартість якої в різні роки коливалася від 189 до 238 мільйонів рублів за одиницю.

Кількість боєголовок "Іскандер", що б'ють по площах, утричі більша за снаряди, призначені для ударів по укриттях, показують дані ВПК РФ. Крім того, можна порахувати, що за 1046 боєголовок (трьох основних модифікацій) росіяни заплатили 2,5-2,6 млрд дол. протягом двох років війни в Україні.

Типи та характеристики балістичних ракет до ОТРК "Іскандер-М" Фото: Мілітарний

Окрему увагу аналітики звернули на модифікацію 9М723-1К5, оснащену касетною бойовою частиною, яка призначена для завдавання ударів по великих площах, особовому складу на відкритій місцевості та легкоброньованій техніці. Зазначається, що таких ракет було замовлено близько 185 одиниць.

В аналізі також згадуються модифікації 9М723-1Б, що використовують спеціальну боєголовку AA106. Розміри та маса цієї модифікації відповідають серійному стандарту: довжина становить 7,2 метра, а стартова маса — 3,8 тонни. При цьому боєголовка меншого розміру важить приблизно 410 кілограмів.

Модифікацію 1Ф4 описують як найновішу версію з поліпшеною фугасно-осколковою боєголовкою і, можливо, модифікованою вибуховою речовиною для підвищення ефективності проти площинних і укріплених цілей.

Загалом аналітики зазначають, що перераховані ракети перебувають в експлуатації російської армії і відображають диверсифікацію бойового арсеналу комплексу "Іскандер-М" для вирішення широкого кола завдань — від ударів по площинних цілях до ураження укріплених об'єктів і живої сили.

Раніше ми писали про те, чи вміють ЗРК Patriot України збивати поліпшені ракети російського комплексу "Іскандер". На думку фахівців, американські перехоплювачі також отримують нові можливості з урахуванням досвіду російських ударів.