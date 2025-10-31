РФ ударила по Украине запрещенной ракетой 9М729: ядерный заряд и дальность 2500 км

Ракета 9М729 Российской Федерации используется во время обстрелов Украины, при этом средство поражения нарушает договор о контроле над ядерным оружием. Из-за появления такой ракеты у россиян президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался от договора ДРСМД в 2019 году.

Россияне начали бить по Украине секретной ракетой 9М729, которая шесть лет назад вызвала замечания у Белого дома, написало агентство Reuters. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что первые случаи зафиксировали несколько месяцев назад.

Агентство пообщалось с Сибигой, а также с анонимными источниками среди украинских военных. Отмечается, что это первое официальное подтверждение применения 9М729. Выяснилось, что таких случаев было два. Первый случай — 2022 году: состоялось два пуска. Следующие пуски — после трехлетней паузы, с августа 2025 года. Источники Reuters добавили, что с августа по сегодня россияне использовали 23 ед. такого типа ракет.

Первый пуск в 2025 году состоялся 21 августа, написало медиа со ссылкой на неназванного собеседника. Журналисты установили, что в тот день произошел прилет в селе Лапаевка: россияне попали в жилой дом и убили четырех человек. Лапаевка — село во Львовской области, расположенное на расстоянии 600 км от украинско-российской границы. На месте поражения нашли два фрагмента с пометкой, что это ракета 9М729, говорится в статье.

Собеседники медиа сообщили, что ракета 9М729, которую россияне запустили 5 октября, пролетели 1 200 км.

Максимальная дальность ракеты 9М729 2 500 км, и поэтому в 2019 году США заявили о нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности. А Трамп из-за действий РФ объявил о выходе США из этого договора. Сибига отметил, что удары по Украине показывают "неуважение" президента РФ Владимира Путина к мирным инициативам Дональда Трампа. В данном контексте напомнили о просьбе предоставить украинцам ракеты "Томагавк" — вариант, который не нарушает международные ограничения.

"Использование Россией запрещенных ракет 9M729 против Украины в течение последних месяцев демонстрирует неуважение Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленным на прекращение войны России против Украины", — процитировало медиа слова Сибиги.

Между тем эксперт аналитического центра "Тихоокеанский форум" Уильям Альбек объяснил, что означает ракета 9M729, которая появилась на четвертом году войны РФ. По его мнению, это угрожающий сигнал Путина Европе и усиление давления на Украину. С ним согласился бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве Джон Форман. Форман напомнил, что 9M729 является носителем ядерных боеголовок и угрожает европейской безопасности.

Ракета 9М729 — детали

Ракета 9М729 — это крылатая ракета ВС РФ (по классификации НАТО — SSC-8), которая способна пролететь расстояние до 2500 км и запускается с наземных ракетных комплексов 9К720 "Искандер-М". Средство поражения создали в конструкторском бюро "Новатор" (Екатеринбург). РосСМИ рассказали, что это, вероятно, модификация сухопутного варианта ракеты 3М14 "Калибр-НК" и ракеты Р-500 (9М728). В 2017 году Россия публично заявила, что средство поражения не нарушает договор, а в 2019 году показала изделие на выставке "Патриот" в присутствии 25 иностранных журналистов и Путина.

Ракета 9М729 оказалась на выставке "Патриот" в Москве в 2019 году Фото: Из открытых источников

Ракета 9М729 запускается установками "Искандер-К" Фото: Из открытых источников

В октябре ракета 9М729 фигурировала в медиа: портал "Милитарный" получил секретную документацию из РФ с данными об объемах, номенклатуре и стоимости российских дальнобойных ракет, которыми бьют по Украине. Среди прочего, была информация и об этой модификации: на 2025 год их заказали 95 шт. по цене 1,4-1,8 млн долл. за единицу.

Ракета 9М729 есть в списке заказов РФ на 2025 год Фото: Милитарный

Напоминаем, 29 октября президент Путин заявил о ракете "Сармат", которая стала на боевое дежурство: аналитики объяснили, существует ли на самом деле это средство поражения. Несколькими днями ранее Москва хвасталась испытанием ядерной триады: ракетой "Ярс", Ту-95МС и субмариной "Брянск".