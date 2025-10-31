РФ вдарила по Україні забороненою ракетою 9М729: ядерний заряд і дальність 2500 км

Ракета 9М729 Російської Федерації використовується під час обстрілів України, водночас засіб ураження порушує договір про контроль над ядерною зброєю. Через появу такої ракети у росіян президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився від договору ДРСМД у 2019 році.

Росіяни почали бити по Україні секретною ракетою 9М729, яка шість років тому викликала зауваження у Білого дому, написало агентство Reuters. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив медіа, що перші випадки зафіксували кілька місяців тому.

Агентство поспілкувалось із Сибігою, а також з анонімними джерелами серед українських військових. Наголошується, що це перше офіційне підтвердження застосування 9М729. З'ясувалось, що таких випадків було два. Перший випадок — у 2022 році: відбулось два пуски. Наступні пуски — після трирічної паузи, із серпня 2025 року. Джерела Reuters додали, що із серпня по сьогодні росіяни використали 23 такого типу ракет.

Відео дня

Перший пуск у 2025 році відбувся 21 серпня, написало медіа з посиланням на неназваного співрозмовника. Журналісти встановили, що того дня стався приліт у селі Лапаївка: росіяни влучили у житловий будинок та убили чотирьох людей. Лапаївка — село у Львівській області, розташоване на відстані 600 км від українсько-російського кордону. На місці ураження відшукали два фрагменти з позначкою, що це ракета 9М729, ідеться у статті.

Співрозмовники медіа повідомили, що ракета 9М729, яку росіяни запустили 5 жовтня, пролетіли 1 200 км.

Максимальна дальність ракети 9М729 2 500 км, і через це у 2019 році США заявили про порушення Договору про ракети середньої та малої дальності. А Трамп через дії РФ оголосив про вихід США з цього договору. Сибіга наголосив, що удари по Україні показують "неповагу" президента РФ Володимира Путіна до мирних ініціатив Дональда Трампа. У цьому контексті нагадали про прохання надати українцям ракети "Томагавк" — варіант, який не погорушує міжнародні обмеження.

"Використання Росією заборонених ракет 9M729 проти України протягом останніх місяців демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів та дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України", — процитувало медіа слова Сибіги.

Тим часом експерт з аналітичного центру "Тихоокеанський форум" Вільям Альбек пояснив, що означає ракета 9M729, яка з'явилась на четвертому році війни РФ. На його думку, це загрозливий сигнал Путіна Європі та посилення тиску на Україну. З ним погодився колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві Джон Форман. Форман нагадав, що 9M729 є носієм ядерних боєголовок і загрожує європейській безпеці.

Ракета 9М729 — деталі

Ракета 9М729 — це крилата ракета ЗС РФ (за класифікацією НАТО — SSC-8), яка здатна пролетіти відстань до 2500 км та запускається з наземних ракетних комплексів 9К720 "Искандер-М". Засіб ураження створили у конструкторському бюро "Новатор" (Єкатеринбург). РосЗМІ розповіли, що це, ймовірно, модифікація сухопутного варіанту ракети 3М14 "Калибр-НК" та ракети Р-500 (9М728). У 2017 році Росія публічно заявила, що засіб ураження не порушує договір, а у 2019 році показала виріб на виставці "Патріот" у присутності 25 іноземних журналістів та Путіна.

Ракету 9М729 показали на виставці "Патріот" у Москві у 2019 році Фото: З відкритих джерел

…

Ракета 9М729 запускається установками "Искандер-К" Фото: З відкритих джерел

У жовтні ракета 9М729 фігурувала у медіа: портал "Мілітарний" отримав секретну документацію з РФ з даними про обсяги, номенклатуру та вартість російських далекобійних ракет, якими б'ють по Україні. Зокрема, була інформація і про цю модифікацію: на 2025 рік їх замовили 95 шт. за ціною 1,4-1,8 млн дол. за одиницю.

Ракета 9М729 є у списку замовлень РФ на 2025 рік Фото: Мілітарний

Нагадуємо, 29 жовтня президент Путін заявив про ракету "Сармат", яка стала на бойове чергування: аналітики пояснили, чи існує насправді цей засіб ураження. Кількома днями раніше Москва вихвалялась випробуванням ядерної тріади: ракетою "Ярс", Ту-95МС та субмариною "Брянськ".