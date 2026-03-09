ЗСУ знищили російську РЛС "Надгробок": удар завдали дронами FP-2 (відео)

Українські військові в ніч на 8 березня завдали низку ударів по російських цілях на окупованих територіях. Зокрема, було знищено новітню РЛС "Надгробок".

Росіяни використовують цю РЛС як "очі" для ЗРК С-300ПМ та С-400 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в своєму Telegram.

Він наголосив, що удару завдали пілоти 9 батальйону "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра".

Крім РЛС "Надгробок" було також знищено:

ЗРК "Бук-М2" — пускозаряджаюча установка (ПЗУ 9А316) зенітно-ракетного комплексу у ТОТ Донецької області;

пункт тимчасової дислокації центру "Рубікон" у ТОТ Донецької області.

Для удару було використано українські засоби для завдання middle strike — дрони FP-2 з бойовою частиною 60-100 кг.

РЛС "Надгробок" — що відомо

РЛС "Надгробок", також відома як 64Н6Е — це радар розвідки та цілевказівки з фазованою антенною решіткою, що працює в S-діапазоні. Станція була спеціально розроблена для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на відстані до 300 кілометрів, що дає змогу системі С-300 і С-400 реагувати на загрози задовго до їхнього наближення. Радар здатний відстежувати до 100 цілей одночасно, включно з винищувачами, крилатими ракетами і балістичними снарядами.

Ключова особливість 64Н6 — здатність швидко і точно сканувати повітряний простір, забезпечуючи високу стійкість до засобів радіоелектронного придушення. А мобільна платформа дає змогу оперативно розгортати радар в умовах бойових дій, що змінюються.

Без цього радара системи С300 та С400 стають практично "сліпими", що істотно знижує їхню здатність ефективно захищати об'єкти від повітряних атак.

У листопаді 2024 року Сили оборони України також змогли уразити РЛС "Надгробок". Однак тоді удар було завдано ракетами ATACMS, а не зброєю українського виробництва.

Раніше Фокус розповідав, де стоять РЛС, здатні зафіксувати пуск ракет "Орешник" и "Новатор", та кому вони належать.

Нагадаємо, вранці 9 березня безпілотники атакували хімічний завод "Акрон", який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів.

Також у Криму було знищено три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові.