ВМС вдарили по ЗРК "Панцир-С1" та по базі "Оріонів", які вистежують морські дрони (відео)

Завдяки спільній роботі дронів Військово-морських сил України та Сил спеціальних операцій знищили три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти в Криму. При цьому Збройні сили РФ втратили катер та базу безпілотників "Оріон", які заважали працювати морським дронам України. Як українські військові позбавили ЗС РФ можливостей в окупованому Криму?

Бійці ВМС ЗСУ показали серію ударів по російських цілях в Криму. На відео, опублікованому пресслужбою на сторінці Facebook, з'явились кадри атаки на "Панцирі" та є інформація про ураження мобільної вогневої групи ЗС РФ. Крім того, з'ясувалось, що в селі Новоозерному вдалось поцілити по швидкісному десантному катеру проєкту 02510 "БК-16". Під удар дронів України також потрапив аеродром "Кіровське", на якому розташовується база розвіддронів "Оріон". Як запевнили українські військові, згоріли чотири станції управління безпілотниками, які націлюють КАБи, ракети, ударні дрони РФ й вистежують морські дрони України.

Відео дня

"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", — ідеться у дописі командування ВМС України.

Вибухи в Криму — деталі

Російську Міноборони зранку 9 березня пояснило, чому лунали вибухи в Криму в ніч на 9 березня. Російське командування заявило, що Україна запустила по російських цілях сумарно 163 БпЛА. З цієї кількості дронів над Кримом начебто збили 47 од, над Чорним морем — чотири, над Азовським — два.

На Google maps можна позначити орієнтовні точки, які опинились під ударом дронів ВМС України та ССО ЗСУ. Бачимо, що точки влучань рознесені на протилежні частини Криму: Новоозерне — на заході, аеродром "Кіровське" — на сході. При цьому обидва об'єкти розташовані на відстані 10-22 км від моря.

Вибухи в Криму — точки ударів дронів ВМС України та ССО ЗСУ 9 березня Фото: Google Maps

Українське командування не уточнило, які саме об'єкти захищали ЗРК "Панцир-С1". Вказані установки — це системи ППО, здатні виявити цілі на відстані 32-36 км та збивати літаючі об'єкти на відстані 4-20 км та висоті 3-15 км.

Новина доповнюється…