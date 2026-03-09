ВМС ударили по ЗРК "Панцирь-С1" и по базе "Орионов", которые выслеживают морские дроны (видео)

Благодаря совместной работе дронов Военно-морских сил Украины и Сил специальных операций уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты в Крыму. При этом Вооруженные силы РФ потеряли катер и базу беспилотников "Орион", которые мешали работать морским дронам Украины. Как украинские военные лишили ВС РФ возможностей в оккупированном Крыму?

Бойцы ВМС ВСУ показали серию ударов по российским целям в Крыму. На видео, опубликованном пресс-службой на странице Facebook, появились кадры атаки на "Панцирь" и есть информация о поражении мобильной огневой группы ВС РФ. Кроме того, выяснилось, что в селе Новоозерное удалось попасть по скоростному десантному катеру проекта 02510 "БК-16". Под удар дронов Украины также попал аэродром "Кировское", на котором располагается база разведдронов "Орион". Как заверили украинские военные, сгорели четыре станции управления беспилотниками, которые нацеливают КАБы, ракеты, ударные дроны РФ и выслеживают морские дроны Украины.

Відео дня

"Слаженная и точная работа продолжает давать успешный результат. Планомерно уничтожаем логистику и боевой потенциал врага в глубоком тылу", — говорится в сообщении командования ВМС Украины.

