Запутать и поразить: о новой тактике украинских ударов по российским объектам

Налицо новая тактика Сил обороны Украины: они решили запутать противника

1. ССО внезапно нанесли удар по нефтедобывающей платформе на месторождении им. В.Филановского компании "Лукойл" в северной части Каспийского моря. Ранее эту платформу, а также соседние месторождения последовательно атаковали дроны ЦСО "А" СБУ.

У ССО своя изюминка – они атакуют российские корабли в неочевидных местах. Ранее они дотянулись до МРК проекта 21631 "Буян-М" (носитель "калибров"), совершавшего переход через Онежское озеро (!). Совсем недавно атаковали на Каспии два сухогруза, задействованных в военной логистике с Ираном.

Теперь вот поразили патрульный корабль проекта 22460 "Охотник" в Каспийском море. Этот корабль, видимо, ждал дроны СБУ, а прилетели дроны ССО, к чему он оказался морально не готов. Т.е., российские корабли вместо охраны вверенного района теперь с трудом охраняют сами себя.

2. СБУ тем временем решила добавить огня в Крыму, где системно работает ГУР. В ночь на 18 декабря Служба подготовила себе фронт работ в Севастополе, на аэродроме Бельбек. В частности – вынесли несколько РЛС, ослепили С-400 и выбили "Панцирь – С2".

А в ночь на 20 декабря ЦСО "А" поразил на Бельбеке два истребителя Су-27. Это не новая, но проверенная временем и работящая техника, которая закрывала свою часть в обороне (ПВО/ПРО) оккупационных войск. Также дотянулись до диспетчерской башни, что затруднит управление полетами.

Что характерно – один из самолетов уже был готов к вылету, находился на рулежной дорожке. Неделю назад ГУР поразил транспортник Ан-26 в Каче на взлетной полосе. Т.е., скорость обнаружения и атаки сократилась.

Повторюсь – это Севастополь. Там выстроена мощнейшая оборона. Как видим – не особо помогает, и явно будет продолжение.

Такое впечатление, что Малюк, Буданов и командующий ССО Александр Трепак играют в рапид российской авиацией и кораблями. Согласно этой логике, сейчас ГУР должен "походить" каким-то российским судном.

Тот случай, когда болеем за все наши команды.

