Как уже сообщили многие СМИ, Малюк ввел санкции против нефтедобывающей платформы "Лукойла" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в Каспийском море.

Открытое "Лукойлом" в 2005 году, месторождение расположено в северной части шельфа Каспийского моря, в ~200 км от Астрахани. Является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Предварительно, запасы нефти оценивались в 220 млн т, а газа — 40 млрд м3, ныне — начальные извлекаемые запасы нефти — 129 млн т, природного газа — 30 млрд м3.

В промышленной разработке с 2016 г. В 2024 году обеспечило порядка 8% нефтедобычи "Лукойла" (около 6 млн тонн нефти).

Зафиксировано попадание как минимум 4 БПЛА. Проблематизирована добыча на 20 скважинах, которые обслуживала платформа.

Таким образом, ЦСО "А" СБУ создал очередной прецедент. Это не первая атака в прикаспийском регионе, но первая по углеводородной инфраструктуре в Каспийском море.

И это очень наглядная и своевременная работа.

Дело в том, что нефть с данного месторождения "Лукойл" экспортирует через… Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Что еще раз подчеркивает: при всем значении для Казахстана, КТК — это подконтрольная России труба, через которую экспортируется, в том числе, российская нефть.

Сегодня СМИ Казахстана гоняли разные новости, в т.ч. о намерении КТК получить страховку.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсуждал вопрос КТК с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По словам Кошербаева, достигнуто понимание с украинской стороной, что "ситуация должна быть стабильной". Это может означать что угодно.

На фоне физического выпиливания платформы "Лукойла" и подготовки юридических ходов с долей "Роснефти", обстановка приобретает характер "очищения" инфраструктурного проекта от российского присутствия.

Позавчера США продлили срок проведения операций с активами "Лукойла" до 17 января.

