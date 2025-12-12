Дроны СБУ над Каспием: как Украина лишает РФ важнейшей карты в нефтяной игре
Очередной удачный украинский удар по нефтегазовой инфраструктуре РФ оказался знаковым, отмечает военный обозреватель Алексей Копытько. Дроны СБУ дотянулись до Каспия, до крупнейшего российского месторождения, к тому же это еще задевает Казахстан, который теперь будет осторожнее относиться к совместным проектам с Москвой
Новости природопользования.
Как уже сообщили многие СМИ, Малюк ввел санкции против нефтедобывающей платформы "Лукойла" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в Каспийском море.
Открытое "Лукойлом" в 2005 году, месторождение расположено в северной части шельфа Каспийского моря, в ~200 км от Астрахани. Является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Предварительно, запасы нефти оценивались в 220 млн т, а газа — 40 млрд м3, ныне — начальные извлекаемые запасы нефти — 129 млн т, природного газа — 30 млрд м3.
В промышленной разработке с 2016 г. В 2024 году обеспечило порядка 8% нефтедобычи "Лукойла" (около 6 млн тонн нефти).
Зафиксировано попадание как минимум 4 БПЛА. Проблематизирована добыча на 20 скважинах, которые обслуживала платформа.
Таким образом, ЦСО "А" СБУ создал очередной прецедент. Это не первая атака в прикаспийском регионе, но первая по углеводородной инфраструктуре в Каспийском море.
И это очень наглядная и своевременная работа.Важно
Дело в том, что нефть с данного месторождения "Лукойл" экспортирует через… Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Что еще раз подчеркивает: при всем значении для Казахстана, КТК — это подконтрольная России труба, через которую экспортируется, в том числе, российская нефть.
Сегодня СМИ Казахстана гоняли разные новости, в т.ч. о намерении КТК получить страховку.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсуждал вопрос КТК с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По словам Кошербаева, достигнуто понимание с украинской стороной, что "ситуация должна быть стабильной". Это может означать что угодно.
На фоне физического выпиливания платформы "Лукойла" и подготовки юридических ходов с долей "Роснефти", обстановка приобретает характер "очищения" инфраструктурного проекта от российского присутствия.
Позавчера США продлили срок проведения операций с активами "Лукойла" до 17 января.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно