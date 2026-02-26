Орбан решил поиграть в оборону венгерской энергетики от воображаемых украинских посягательств.

Идея бесконечно тупая. Явный замысел в том, чтобы получить основания для двух сценариев:

через какое-то время заявить, что заставил агрессивный киевский режим отказаться от вредоносных побуждений и героически защитил Венгрию;

сфабриковать повод для эскалации, вплоть для влияния на избирательный процесс (что-то подсказывает, что добровольно Орбан не уйдет).

Беда для нормальных венгров в том, что московские дружки Орбана без малейшего пиетета относятся к подобным ему персонажам. Они легко могут "сыграть" его в темную каким-нибудь "рязанским сахаром".

Відео дня

Ну, и сама мысль что-то там защитить от поползновений Украины — это очень смешно. Например, ССО показали свежие результаты своей работы в Крыму.

уничтожены: пусковая установка, радар и вспомогательные материалы комплекса С-400;

травмирован ЗРПК "Панцирь С-1".

Это очень жирный результат, за которым будут последствия.

В целом, если посчитать, сколько ПВО Россия потеряла в Крыму — это какие-то запредельные показатели.

Заметьте: наши громят в оккупированном Крыму что-то ценное каждую ночь. А у россиян защита на два–три порядка мощнее и квалифицированнее, чем в Венгрии, при всем ее НАТО. Так что Орбану стоит попить какой-то успокоительный чаек и поубавить креатив. Мы хорошо помним нездоровые телодвижения орбановских силовиков в феврале–марте 2022 года.

Если сейчас начнется какое-то брожение, Украина второй раз "гуманитарных" отговорок не примет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно