От Трампа до Ротенберга: кто стоит за химкомбинатом, по которому ударили дроны СБУ

В Пермском крае произошли хлопки и случилось задымление на крупном химическом предприятии – заводе АО "Метафракс Кемикалс" (находится между г. Губаха и городским поселением Углеуральский, расположен на дистанции порядка 1650 км от вероятных точек запуска в Украине).

До предприятия дотянулся беспилотниками ЦСО "А" СБУ, зафиксировано несколько взрывов (4-6, что-то может быть вторичной детонацией).

Завод является одним из крупнейших химических предприятий России и самым крупным производителем метанола. А также целого ряда труднопроизносимых химических составов. Суть: завод производит компоненты для взрывчатых веществ и является частью цепочки производства боеприпасов.

Десять дней назад СБУ уже отработала по химзаводу в Тверской области, который завязан на производство топлива для ракет. Видимо, принято решение испытать на прочность цепочку производства различных средств поражения. Что в какой-то мере ограничит возможности российской армии и увеличит ее зависимость от поставок из Северной Кореи.

Кроме прочего, у "Метафракса" весьма характерная для современной России история. Наглядно показывающая сжимание кормовой базы.

2,5 года назад завод "деприватизировали". Т.е., отобрали у неправильного собственника и "продали" правильному. Формальный предлог – это стратегическое предприятие повышенной опасности, для его приватизации было необходимо разрешение правительства РФ, но пермские чиновники в начале 1990-х гг. об этом "забыли".

Более 30 лет завод находился в частных руках, и никого это не смущало. А потом "внезапно" смутило.

Одним из первых частных владельцев "Метафракса" был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Который в свое время приобрел у Дональда Трампа объект недвижимости по спорной (считается, что завышенной) цене в чувствительный для Трампа момент. Грубо говоря — помог деньгами, как утверждают злые языки.

У Рыболовлева на старте карьеры был партнер — авторитетный бизнесмен Сейфеддин Рустамов (уроженец Азербайджана). Вот ему Рыболовлев и продал акции завода, сосредоточившись на других бизнесах.

Рустамов порядка 20 лет консолидировал акции "Метафракса", пока в 2017 г. не овладел 97%. Контроль осуществляется через цепочку оффшоров, завершающуюся в США.

С 2018 г. Рустамов, которого начали включать в список "Форбс" как миллиардера, масштабно инвестировал в завод, а в 2022 году открыл на его базе комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью порядка 1,2 млрд евро. Все радовались и воспевали промышленника-созидателя.

А потом внезапно осознали, что проживает он в США, заводом владеет через американскую компанию, и передумали. Ибо такой стратегический актив не может находиться под контролем буржуинов.

А у кого может?

В 2021 г. в Москве была зарегистрирована компания "Русский водород". Поначалу звезд с неба не хватала. А в 2022 году резко начала хватать. По одинаковой схеме ей начали отходить токсичные активы — находящиеся на оккупированных территориях Украины и "деприватизированные" у неправильных собственников в России. Так, "Русскому водороду" отошел "Крымский титан" и Крымский содовый завод.

В 2023 г. "Русский водород" сменил название на более государственническое — "Росхим" (по аналогии с Ростехом, Роснано и др.). К настоящему моменту "Росхиму" "нападала" дюжина активов. Из свежего — в конце 2025 г. "Росхим" приобрел завод "Газпром нефтехим Салават" в Стерлитамаке (Башкортостан). Ранее он купил "Башкирскую содовую компанию".

В 2024 г. "Росихим" сначала стал управлять, а затем "купил" "Метафракс Кемикалс". Тогда же был получен монструозный химзавод "Волжский оргсинтез", деприватизированный у бизнесмена Александра Соболевского.

Формальные владельцы "Росхима" скрыты за сложной схемой ПИФов и управляющих компаний. Но это и неважно. Потому что все знают: владельцем "Росхима" считается ближайший товарищ Путина — Аркадий Ротенберг.

Вот против него СБУ по факту и ввела кинетические санкции.

