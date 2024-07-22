Ocean Plaza пытается через суд списать долг перед Ротенбергами на $200 млн, — СМИ

Один из крупнейших ТРЦ Киева подал иск против своего кредитора, пишут журналисты.

Related video

Компания "ИС Лыбидь" (ТРЦ Ocean Plaza) пытается через суд списать долг на сумму $200 млн. Об этом сообщили миноритарный владелец Ocean Plaza ООО "Ланита Инвест" и бизнесмен Андрей Журжий, который претендует на приватизацию государственной доли ТРЦ, передает liga.net.

Журналисты отмечают, что кредит принадлежит кипрской Ethoder Investments, его оформили еще в 2009 году с целью строительства ТРЦ Ocean Plaza. Залогом для обеспечения этой сделки стал будущий объект недвижимости. Кому тогда принадлежала компания Ethoder — неизвестно, но сейчас это собственность российских олигархов Ротенбергов. Все выплаты по кредиту ИС Лыбидь прекратил в феврале 2022 года.

В медиа пишут, что в июне 2024 года Министерство юстиции решило очистить Ocean Plaza от долга перед Ротенбергами путем применения санкций в отношении кредита и взыскания прав требования в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

19 июля на заседании ВАКС адвокат Ocean Plaza Анна Ищенко подала ходатайство о приостановлении рассмотрения дела в связи с тем, что она обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Ethoder Investments о признании обязательств по кредиту, прекращенным с 30 июня 2024 года, отмечают в СМИ.

Журжий предполагает, что Ocean Plaza пытается заблокировать взыскание с Ротенбергов прав требования.

"Если простыми словами, то государственная компания в интересах которой фактически подан иск, блокирует взыскание с Ротенберга активов путем обращения в Хозяйственный суд иска о частичном обжаловании кредитного договора", — написал бизнесмен в Facebook.

В Ланита Инвест отрицают его предположения. Целью иска, говорится в пресс-релизе компании, является упрощение подготовки к приватизации.

"Вместо двух пулов (долг и актив) получается один. Утрачивается необходимость внесения изменений в законодательство. Процедура приватизации сокращается по срокам. Основания обжалования приватизации нивелируются", — говорится в заявлении компании.