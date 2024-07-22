Ocean Plaza намагається через суд списати борг перед Ротенбергами на $200 млн, — ЗМІ

Один із найбільших ТРЦ Києва подав позов проти свого кредитора, пишуть журналісти.

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Компанія "ІС Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza) намагається через суд списати борг на суму $200 млн. Про це повідомили міноритарний власник Ocean Plaza ТОВ "Ланіта Інвест" і бізнесмен Андрій Журжій, який претендує на приватизацію державної частки ТРЦ, передає liga.net.

Журналісти зазначають, що кредит належить кіпрській Ethoder Investments, його оформили ще у 2009 році з метою будівництва ТРЦ Ocean Plaza. Заставою для забезпечення цієї угоди став майбутній об’єкт нерухомості. Кому тоді належала компанія Ethoder — невідомо, але зараз це власність російських олігархів Ротенбергів. Усі виплати за кредитом ІС Либідь припинив у лютому 2022 року.

У медіа пишуть, що у червні 2024 року Міністерство юстиції вирішило очистити Ocean Plaza від боргу перед Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту і стягнення прав вимоги в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду.

19 липня на засіданні ВАКС адвокатка Ocean Plaza Ганна Іщенко подала клопотання про зупинення розгляду справи у зв'язку з тим, що вона звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Ethoder Investments про визнання зобов‘язань за кредитом, припиненим з 30 червня 2024 року, зазначають у ЗМІ.

Журжій припускає, що Ocean Plaza намагається заблокувати стягнення з Ротенбергів прав вимоги.

"Якщо простими словами, то державна компанія в інтересах якої фактично подано позов, блокує стягнення з Ротенберга активів шляхом звернення до Господарського суду позову про часткове оскарження кредитного договору", – написав бізнесмен у Facebook.

У Ланіта Інвест заперечують його припущення. Метою позову, йдеться у пресрелізі компанії, є спрощення підготовки до приватизації.

"Замість двох пулів (борг і актив) виходить один. Втрачається необхідність внесення змін до законодавства. Процедура приватизації скорочується за строками. Підстави оскарження приватизації нівелюються", – йдеться в заяві компанії.