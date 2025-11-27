Космический результат для Украины: в чем истинная ценность мирового успеха борца сумо Даниила Явгусишина

Уже все написали. А я не написал. Но напишу. Потому что нам со стороны трудно оценить. Хотя де-факто речь идет о самом мощном на данный момент маркере Украины по периметру Тихого океана.

Украинский борец Аонишики (Данило Явгусишин) после серии успешных выступлений повышен до второго по значимости ранга в сумо – одзеки. Такое решение сегодня приняла Японская ассоциация сумо.

Выше – только йокодзуна.

Сделал он это за 14 турниров – быстрее всех с момента введения в 1958 г. системы из 6 гранд-турниров в год. И всего лишь за 5 турниров в высшей лиге. Результат – космический. Помимо прочего, он стал всего лишь 4-м одзеки из Европы за всю историю.

Чтобы достичь высшего ранга, необходимо одержать 2 победы на гранд-турнирах подряд в ранге одзеки или иным способом продемонстрировать сопоставимое доминирование. Ни одного европейского йокодзуны до сих пор официально не было (Иван Борышко/Тайхо Коки – наполовину японец и сформировался в Японии).

Загадывать на будущее некорректно, просто хочется пожелать успехов. Т.к., это действительно большое личное человеческое достижение.

Аонишики готов к бою

Помимо этого.

Новость о повышении Аонишики до одзеки я прочитал на … новозеландском сайте. Почему-то первым попался. Статья была исключительно о сумо, но под нее тематически подтянулись материалы об Украине и войне.

Так вот, надо сказать, что давненько не было публикаций о нашей ситуации. Сейчас масса людей что-то освежит.

Потому что в медиа разных стран подчеркивается момент: Данило Явгусишин – это беженец от войны, который был вынужден покинуть Украину в 17 лет и попал в Японию благодаря знакомству на одном из турниров со сверстником, семья которого поддержала украинца. А теперь такой фантастический взлет.

