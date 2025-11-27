Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Космический результат для Украины: в чем истинная ценность мирового успеха борца сумо Даниила Явгусишина

То, что сотворил украинец Даниил Явгусишин в мире сумо, украинцам трудно даже осознать. По оценке блогера Алексея Копытько, это космическое достижение, которым восхищаются по всему периметру Тихого океана, и это напомнит миру о проблемах нашей страны, которые стали как-то отходить на второй план.

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Военный и политический аналитик
0
Разминка Явгусишина по прозвищу Аонишики
На татами — Аонишики, то есть — украинец Даниил Явгусишин | Фото: Facebook

Уже все написали. А я не написал. Но напишу. Потому что нам со стороны трудно оценить. Хотя де-факто речь идет о самом мощном на данный момент маркере Украины по периметру Тихого океана.

Украинский борец Аонишики (Данило Явгусишин) после серии успешных выступлений повышен до второго по значимости ранга в сумо – одзеки. Такое решение сегодня приняла Японская ассоциация сумо.

Выше – только йокодзуна.

Сделал он это за 14 турниров – быстрее всех с момента введения в 1958 г. системы из 6 гранд-турниров в год. И всего лишь за 5 турниров в высшей лиге. Результат – космический. Помимо прочего, он стал всего лишь 4-м одзеки из Европы за всю историю.

Відео дня

Чтобы достичь высшего ранга, необходимо одержать 2 победы на гранд-турнирах подряд в ранге одзеки или иным способом продемонстрировать сопоставимое доминирование. Ни одного европейского йокодзуны до сих пор официально не было (Иван Борышко/Тайхо Коки – наполовину японец и сформировался в Японии).

Загадывать на будущее некорректно, просто хочется пожелать успехов. Т.к., это действительно большое личное человеческое достижение.

Аонишики готов к бою
Аонишики готов к бою

Помимо этого.

Новость о повышении Аонишики до одзеки я прочитал на … новозеландском сайте. Почему-то первым попался. Статья была исключительно о сумо, но под нее тематически подтянулись материалы об Украине и войне.

Так вот, надо сказать, что давненько не было публикаций о нашей ситуации. Сейчас масса людей что-то освежит.

Потому что в медиа разных стран подчеркивается момент: Данило Явгусишин – это беженец от войны, который был вынужден покинуть Украину в 17 лет и попал в Японию благодаря знакомству на одном из турниров со сверстником, семья которого поддержала украинца. А теперь такой фантастический взлет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Украинский сумоист отказался от комментариев о войне: стремится к гражданству Японии
Украинский сумоист отказался от комментариев о войне: стремится к гражданству Японии