Космический результат для Украины: в чем истинная ценность мирового успеха борца сумо Даниила Явгусишина
То, что сотворил украинец Даниил Явгусишин в мире сумо, украинцам трудно даже осознать. По оценке блогера Алексея Копытько, это космическое достижение, которым восхищаются по всему периметру Тихого океана, и это напомнит миру о проблемах нашей страны, которые стали как-то отходить на второй план.
Уже все написали. А я не написал. Но напишу. Потому что нам со стороны трудно оценить. Хотя де-факто речь идет о самом мощном на данный момент маркере Украины по периметру Тихого океана.
Украинский борец Аонишики (Данило Явгусишин) после серии успешных выступлений повышен до второго по значимости ранга в сумо – одзеки. Такое решение сегодня приняла Японская ассоциация сумо.
Выше – только йокодзуна.
Сделал он это за 14 турниров – быстрее всех с момента введения в 1958 г. системы из 6 гранд-турниров в год. И всего лишь за 5 турниров в высшей лиге. Результат – космический. Помимо прочего, он стал всего лишь 4-м одзеки из Европы за всю историю.
Чтобы достичь высшего ранга, необходимо одержать 2 победы на гранд-турнирах подряд в ранге одзеки или иным способом продемонстрировать сопоставимое доминирование. Ни одного европейского йокодзуны до сих пор официально не было (Иван Борышко/Тайхо Коки – наполовину японец и сформировался в Японии).
Загадывать на будущее некорректно, просто хочется пожелать успехов. Т.к., это действительно большое личное человеческое достижение.
Помимо этого.
Новость о повышении Аонишики до одзеки я прочитал на … новозеландском сайте. Почему-то первым попался. Статья была исключительно о сумо, но под нее тематически подтянулись материалы об Украине и войне.
Так вот, надо сказать, что давненько не было публикаций о нашей ситуации. Сейчас масса людей что-то освежит.
Потому что в медиа разных стран подчеркивается момент: Данило Явгусишин – это беженец от войны, который был вынужден покинуть Украину в 17 лет и попал в Японию благодаря знакомству на одном из турниров со сверстником, семья которого поддержала украинца. А теперь такой фантастический взлет.
