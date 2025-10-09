Украинский сумоист отказался от комментариев о войне: стремится к гражданству Японии
21-летний сумоист из Винницы Даниил Явгусишин, известный в Японии под именем Аонишики Арата, заявил, что в будущем хотел бы получить гражданство Японии. На вопрос журналистов о войне в Украине спортсмен ответил коротко, отметив, что его родные сейчас находятся в безопасности в Германии.
Как сообщает The Associated Press, Явгусишин покинул Украину более трех лет назад, после начала полномасштабного вторжения России. За это время он сумел стать одним из самых известных иностранных борцов в Японии.
"Я хотел бы получить японское гражданство в будущем", — сказал спортсмен во время пресс-конференции.
Когда его спросили о событиях в Украине, Аонишики ответил: "Моя страна находится в сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому хотел бы говорить именно о спорте."
Он также обратился к украинцам со словами поддержки: "Надеюсь, люди из Украины увидят мои поединки и найдут в них немного ободрения."
Явгусишин выступает под японским псевдонимом Аонишики Арата. Три месяца назад он одержал одну из самых громких побед в карьере — победил монгола Хошорю, который имеет звание йокодзуны, самый высокий титул в мире сумо.
Спортсмен рассказал, что переехал в Японию в 2022 году после знакомства с японским борцом на международном турнире 2019 года. С тех пор не возвращался в Украину, но признается, что мечтает ее посетить: "Это место, где я родился и вырос. Это моя родина, и там много людей, которых я знаю."
Во время пресс-конференции он также поделился, что сейчас весит около 125 килограммов и планирует увеличить вес на 10 килограммов, чтобы соревноваться с борцами, которые часто превышают 150 килограммов.
