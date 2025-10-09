Украинский сумоист отказался от комментариев о войне: стремится к гражданству Японии

21-летний сумоист из Винницы Даниил Явгусишин, известный в Японии под именем Аонишики Арата, заявил, что в будущем хотел бы получить гражданство Японии. На вопрос журналистов о войне в Украине спортсмен ответил коротко, отметив, что его родные сейчас находятся в безопасности в Германии.

Related video

Как сообщает The Associated Press, Явгусишин покинул Украину более трех лет назад, после начала полномасштабного вторжения России. За это время он сумел стать одним из самых известных иностранных борцов в Японии.

"Я хотел бы получить японское гражданство в будущем", — сказал спортсмен во время пресс-конференции.

Когда его спросили о событиях в Украине, Аонишики ответил: "Моя страна находится в сложной ситуации, однако я борец сумо, поэтому хотел бы говорить именно о спорте."

Он также обратился к украинцам со словами поддержки: "Надеюсь, люди из Украины увидят мои поединки и найдут в них немного ободрения."

Явгусишин выступает под японским псевдонимом Аонишики Арата. Три месяца назад он одержал одну из самых громких побед в карьере — победил монгола Хошорю, который имеет звание йокодзуны, самый высокий титул в мире сумо.

Спортсмен рассказал, что переехал в Японию в 2022 году после знакомства с японским борцом на международном турнире 2019 года. С тех пор не возвращался в Украину, но признается, что мечтает ее посетить: "Это место, где я родился и вырос. Это моя родина, и там много людей, которых я знаю."

Во время пресс-конференции он также поделился, что сейчас весит около 125 килограммов и планирует увеличить вес на 10 килограммов, чтобы соревноваться с борцами, которые часто превышают 150 килограммов.

Как сообщал Фокус, этим летом украинец Даниил Явгусишин получил высший титул в сумо.

Фокус также писал, что самолеты японской авиакомпании Japan Airlines не смогли взлететь из-за того, что на их двух бортах среди пассажиров были 27 борцов сумо.