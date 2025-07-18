Установил рекорд: украинец Даниил Явгусишин получил самый высокий титул в сумо

Украинец Аонишики Арата (Даниил Явгусишин) из Винницы получил свою первую золотую звезду "кинбоши", что считается наивысшим достижением борца сумо. Парень победил Йокодзуно Хошёрю, который до поединка с украинцем владел наивысшим титулом в сумо.

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Даниил Явгусишин одержал победу лишь на 12 турнире с момента своего дебюта, чем установил новый рекорд. О новом достижении талантливого украинца сообщили на Facebook-странице посольства Японии в Украине.

"Сумоист Аонишики (Даниил Явгусишин) получил свою первую золотую звезду "кинбоши" — награду за победу над Йокодзуной Хошёрю", — отметили в ведомстве.

Перед этим Йокодзуно Хошёрю, противник Даниила, получил высший знак за особые боевые качества.

Vinbazar | Даниил Агусишин

Украинец Даниил Явгусишин покоряет профессиональную лигу сумо в Японии

Винницкий спортсмен уже не впервые демонстрирует высокие достижения в сумо. Сумоист Даниил Явгусишин в текущем году дебютировал в профессиональной лиге сумо в Японии. В рамках весеннего турнира парень получил награду как один из лучших спортсменов, одержав невероятные 11 побед из 15 возможных, как сообщали в посольстве Японии в Украине.

Парню понадобилось всего 9 турниров, чтобы попасть в высшую лигу — Макуучи. Это достижение считается одним из крупнейших за всю историю сумо, отметили в ведомстве.

История Даниила Явгусишина

Даниил Явгусишин родом из Винницы, с раннего детства, 7 лет, парень занимается сумо, дополнительно овладевал также дзюдо и вольной борьбой.

В 2019 году парень получил первый серьезный титул: стал чемпионом Европы в весе 92 килограммов, а также бронзовым призером чемпионата мира в категории 100 кг, сообщили на винницком портале Vinbazar.

В 2021 году Даниил Явгусишин завоевал три золотые награды на чемпионате Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Даниил уехал в Германию. Там капитан клуба сумо Университета Кансай Арат Яманак пригласил парня в Японию. С тех пор украинец тренируется и выступает там, демонстрируя высокие достижения.

Напомним, 16 июля в Sport.ua рассказали, какие ставки сделали известные боксеры на бой Усика и Дюбуа 19 июля.

Также 17 июля в CNN сообщили, что известный спортсмен Аудун Гренволд погиб от удара молнии.