Встановив рекорд: українець Данило Явгусишин здобув найвищий титул у сумо

Українець Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) з Вінниці здобув свою першу золоту зірку "кінбоші", що вважається найвищим досягненням борця сумо. Хлопець переміг Йокодзуно Хошьорю, який до поєдинку з українцем володів найвищим титулом у сумо.

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Данило Явгусишин здобув перемогу лише на 12 турнірі з моменту свого дебюту, чим установив новий рекорд. Про нове досягнення талановитого українця повідомили на Facebook-сторінці посольства Японії в Україні.

"Сумоїст Аонішікі (Данило Явгусишин) здобув свою першу золоту зірку "кінбоші" — нагороду за перемогу над Йокодзуною Хошьорю", — зазначили у відомстві.

Перед цим Йокодзуно Хошьорю, супротивник Данила, отримав найвищу ознаку за особливі бойові якості.

Vinbazar | Данило Агусишин

Українець Данило Явгусишин підкорює професійну лігу сумо в Японії

Вінницький спортсмен вже не вперше демонструє високі досягнення у сумо. Сумоїст Данило Явгусишин у поточному році дебютував у професійній лізі сумо в Японії. У межах весняного турніру хлопець отримав нагороду як один з найкращих спортсменів, здобувши неймовірні 11 перемог із 15 можливих, як повідомляли у посольстві Японії в Україні.

Хлопцеві знадобилося лише 9 турнірів, аби потрапити до найвищої ліги — Макуучі. Це досягнення вважається одним з найбільших за всю історію сумо, наголосили у відомстві.

Історія Данила Явгусишина

Данило Явгусишин родом із Вінниці, із раннього дитинства, 7 років, хлопець займається сумо, додатково опановував також дзюдо та вільну боротьбу.

У 2019 році хлопець здобув перший серйозний титул: став чемпіоном Європи у вазі 92 кілограмів, а також бронзовим призером чемпіонату світу у категорії 100 кг, повідомили на вінницькому порталі Vinbazar.

У 2021 році Данило Явгусишин виборов три золоті нагороди на чемпіонаті України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Данило виїхав до Німеччини. Там капітан клубу сумо Університету Кансай Арат Яманак запросив хлопця до Японії. Відтоді українець тренується та виступає там, демонструючи високі досягнення.

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