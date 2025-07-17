Небезпечна погода: олімпійський чемпіон загинув від удару блискавки

Олімпійський чемпіон зі скікросу Аудун Гренволд із Норвегії загинув під час своєї літньої відпустки. Блискавка вдарила просто в його машину.

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Норвежець Аудун Гренволд, який завоював бронзову медаль на Іграх у Ванкувері 2010 року, помер внаслідок удару блискавки. Його смерть підтвердила Норвезька федерація лижного спорту. Йому було 49 років, пише CNN.

"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про передчасну смерть Аудуна Гренвольда", — йдеться в повідомленні федерації.

У федерації повідомили, що Гренволда "швидко доправили в лікарню, він отримав лікування", але він помер за кілька годин.

У Гренволда залишилися дружина і троє дітей. Його дружина повідомила, що нещасний випадок стався під час їхньої літньої відпустки.

Гренволд був членом збірної Норвегії з гірськолижного спорту, перш ніж перейти у фрістайл і скікрос. Він завоював бронзову медаль у скікросі на чемпіонаті світу 2005 року і став володарем загального кубка зі скікросу 2007 року.

Після завершення кар'єри він став тренером національної збірної та популярним телекоментатором.

Нагадаємо, через зміни клімату, погода стає дедалі екстремальнішою. Так, під час нещодавньої зливи в Москві через удари блискавки згоріло одразу чотири будинки в передмісті.

А в Харкові та Дніпрі негода призвела до серйозних наслідків як у містах, так і в прилеглих районах: зафіксовано випадки травм, перебої з електропостачанням, затоплення вулиць і пошкодження об'єктів інфраструктури.